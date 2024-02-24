L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1995
Merci Maxim !
En fait, j'ai oublié de dire, il suffit que le modèle prédise le prochain signe (+-) de la série, la valeur cible + plus. Et la précision spécifique n'est pas importante.
La longueur de l'échantillon n = 54 , couvre toutes les valeurs possibles.
Le signe est parfaitement prédit.
Voici le fichier avec GBPUSD. Il est intéressant de vérifier le même modèle entraîné avec les données d'une autre paire.
Si vous avez un bon résultat, vous devez faire attention aux accidents, ils vous permettent de croire en la justesse de votre TS, mais il doit toujours y avoir un doute, et si toutes les variantes sont vérifiées, vous pouvez vous détendre.
Pour vérifier l'efficacité de la méthode, vous devez effectuer au moins 100 optimisations avec différentes fenêtres glissantes et seulement ensuite tirer des conclusions.
Oui
>>> regr.score(X_train, y_train)
0.8616703952274422
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.8647036898993664
Les gars ! Lancez le Graal, pour l'amour de Dieu, dans le domaine public ! Je suis prêt à manger de la terre juste pour le voir...
Alexander, si le Graal est trouvé, le sens de la vie disparaîtra et la drague, le sexe et le rock 'n' roll commenceront. Mais est-ce vraiment nécessaire ? )
Je ne sais pas, Max.
Mais je sais qu'il existe des CT rentables et que les gens les utilisent. Sont-ils heureux ? Je ne sais pas. Nous devons essayer nous-mêmes - il n'est jamais tard pour arrêter :))))