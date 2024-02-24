L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1987
Oubliez ça, ce n'est pas votre truc :D Lisez comment les modules sont connectés, cherchez où vous vous êtes trompé.
Vous pouvez l'exécuter à travers le débogueur, alors toutes les erreurs sont mises en évidence. Je vous dis que vous n'avez pas besoin d'entrer dans la ligne de feu avec votre cul nu. Vous devez d'abord apprendre la langue.pour ce que vous allez faire ensuite ? lancer le testeur et quoi ?
Le langage est correct, je ne dirais pas que je suis trop perdu dans ce domaine... plutôt dans le VCS lui-même et les problèmes stupides comme celui ci-dessus... ils n'ont rien à voir avec le langage...
voici la création d'un module pour le test dans le même dossier
voici une tentative d'exécution du script module_test à partir du même dossier
Vous voyez ? Même chose, le problème n'est pas dans la langue, sinon je n'aurais pas écrit le test, le problème est dans certains restes stupides
Essayez de créer un nouveau dossier, créez quelques modules dans celui-ci. Je ne sais pas quel est le problème, ça ne m'est jamais arrivé).probablement VScode doit être configuré, oui
quelles sont les options ?
Lors du chargement du script, la première chose qui vient à l'esprit est que soit il y a quelque chose dans le winder où vous pouvez le spécifier, la deuxième chose qui vient à l'esprit est le registre. Il semble que tout ce que vous voulez puisse y être écrit, mais est-ce que cela fonctionnera. )))) (Les variables d'environnement, je pense, devraient l'être aussi).
le code est en python... donc c'est dans le script lui-même
essayez de créer un nouveau dossier, créez quelques modules dans ce dossier. Je ne sais pas quel est le problème, ça ne m'est jamais arrivé).Il est probable que VScode doit être configuré, oui.
Je vais tout démolir...
Essayez d'exécuter simplement tester.py à partir du dossier, sans vscode.
si la même erreur, alors votre python ne voit pas le dossier
Putain...))) J'avais prévu de commencer en octobre ;))) Et c'est déjà effrayant)))).
)))), l'argent n'attend pas.
Tout est question de nerfs)))) Ou la queue).