mytarmailS:

Ne riez pas, mais entrez dans le vif du sujet...

Vous n'avez pas besoin d'un code, vous avez besoin de règles logiques (c'est le modèle), vous prenez ces règles et les collez dans votre code, la somme des prédictions des règles sera la réponse du modèle - "1" ou "-1".

Si vous ne comprenez pas, demandez.

pendant que je suis bon )) 


 condition                                                                                                       
 [1,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905"                                                                        
 [2,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839"                                              
 [3,] "X[,9]<=-0.057983871"                                                                                           
 [4,] "X[,9]>0.0702419355"                                                                                            
 [5,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805"                                               
 [6,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195"                     
 [7,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065"                                           
 [8,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125"                                                                  
 [9,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385"                                                                 
[10,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745"                                                   
[11,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025"                                                                           
[12,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195"                                             
[13,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875"                                                                     
[14,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226"                                               
[15,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035"
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"                   
[17,] "X[,10]>0.0012903226"                                                                                           
[18,] "X[,1]==X[,1]"                                                                                                  
      pred
 [1,] "1" 
 [2,] "-1"
 [3,] "1" 
 [4,] "-1"
 [5,] "-1"
 [6,] "-1"
 [7,] "1" 
 [8,] "-1"
 [9,] "-1"
[10,] "1" 
[11,] "-1"
[12,] "1" 
[13,] "1" 
[14,] "-1"
[15,] "1" 
[16,] "1" 
[17,] "-1"
[18,] "1"


Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas...

D'après ce que j'ai compris, je prends et passe par la fenêtre glissante sur les 10 valeurs précédentes, si la condition à l'étape satisfait, par ex.

condition "X[,1]==X[,1]". puis j'ajoute à la prédiction [18,] "1" et ainsi de suite.

p/s (ajouté) bien que je me sois trompé...


Si les caractéristiques de la série changent (il y aura d'autres nombres), alors nous devrons refaire l'apprentissage.

 
Evgeniy Chumakov:

Si j'ai bien compris, je prends et je parcours la fenêtre glissante sur les 10 valeurs précédentes, si la condition sur le pas est satisfaite, par ex.

condition " X[,1]==X[,1] ". puis j'ajoute à pred pred [18,] "1" et ainsi de suite.

Oui, exactement comme ça...

Vous devriez seulement prendre en compte que X[10] est la dernière bougie dans mon cas et dans votre mt4 il semble que la dernière soit X[1].

Evgeniy Chumakov :

condition - s'agit-il de coefficients après la formation ?

Lesconditions sont des règles, ce sont des règles logiques normales et elles sont le résultat de l'apprentissage...


Evgeniy Chumakov :

Si la caractéristique d'une ligne change (c'est-à-dire que des valeurs différentes apparaissent), nous devrons les réentraîner.

Eh bien, une autre formation sur d'autres données (caractéristiques)== d'autres règles (d'autres chiffres)

mytarmailS:

Faites-lui un modèle sous forme de règles de journalisation, laissez-le l'intégrer dans son code, pourquoi torturer l'homme avec python ?

Ou dois-je le faire ?

Faites ce que vous voulez) Je viens de redémarrer le robot, il teste à nouveau.
 
mytarmailS:


Prenez en compte que X[10] est la dernière bougie dans mon cas et que dans votre mt4 il semble que la dernière bougie soit X[1].


J'ai les données dans un tableau. Voici les 21 dernières bougies. En haut de l'écran se trouve la valeur actuelle que je veux prédire, c'est-à-dire que je veux commencer à travailler à partir de 0.0925306577.

Montrez-moi un exemple pour les deux premières données au moins.

0.0116260551
0.0925306577
-0.0154483198
-0.0281892021
0.0216594999
0.0657748049
0.0471412645
-0.0226150661
0.0925306577
-0.0170409301
-0.0805860806
0.0181557573
0.0308966396
-0.0250039815
-0.0832935181
-0.0149705367
0.0227743271
-0.0060519191
0.0103519669
0.0216594999
0.0657748049
 
Maxim Dmitrievsky:
Faites ce que vous voulez) J'ai redémarré le bot, il teste à nouveau

Max, fais cette foutue bible))) 10 minutes de temps, et nous le construirons !

mytarmailS:

Max, fais ce fichu bibble.) 10 minutes de temps, et nous allons choisir !

Ne pouvez-vous pas simplement copier le code dans un fichier ? Ou avez-vous besoin d'un paquet ?
 
Evgeniy Chumakov:

J'ai les données dans un tableau. Voici les 21 dernières pièces. En haut se trouve la dernière valeur actuelle à prédire. Il faut donc commencer à compter à partir de 0,0925306577 .

Si vous voulez juste vérifier les prévisions, oui.

 
Maxim Dmitrievsky:
Ne pouvez-vous pas simplement copier le code dans un seul fichier ?)

Vous êtes sûr de savoir comment faire des bibliothèques ?

mytarmailS:

Vous êtes sûr de savoir comment faire des bibliothèques ?

Il n'y a pas de bibliothèque en python, donc je ne sais pas ce dont vous avez besoin.
  
 [1,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905"                                                                        
 [2,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839"                                              
 [3,] "X[,9]<=-0.057983871"                                                                                           
 [4,] "X[,9]>0.0702419355"                                                                                            
 [5,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805"                                               
 [6,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195"                     
 [7,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065"                                           
 [8,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125"                                                                  
 [9,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385"                                                                 
[10,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745"                                                   
[11,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025"                                                                           
[12,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195"                                             
[13,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875"                                                                     
[14,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226"                                               
[15,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035"
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"                   
[17,] "X[,10]>0.0012903226"                                                                                           
[18,] "X[,1]==X[,1]"     

Où sont X[,3] etc. ? Ou n'en ont pas besoin ? Je ne comprends pas la signification de X[,1] == X[,1] ? Vous devez passer par les 10 dernières valeurs pour prédire, ou 10 fois avec un décalage de 1 sur 10 valeurs ?

