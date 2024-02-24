L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1999
Ne riez pas, mais entrez dans le vif du sujet...
Vous n'avez pas besoin d'un code, vous avez besoin de règles logiques (c'est le modèle), vous prenez ces règles et les collez dans votre code, la somme des prédictions des règles sera la réponse du modèle - "1" ou "-1".
Si vous ne comprenez pas, demandez.pendant que je suis bon ))
Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas...
D'après ce que j'ai compris, je prends et passe par la fenêtre glissante sur les 10 valeurs précédentes, si la condition à l'étape satisfait, par ex.
condition "X[,1]==X[,1]". puis j'ajoute à la prédiction [18,] "1" et ainsi de suite.
p/s (ajouté) bien que je me sois trompé...
Si les caractéristiques de la série changent (il y aura d'autres nombres), alors nous devrons refaire l'apprentissage.
Oui, exactement comme ça...
Vous devriez seulement prendre en compte que X[10] est la dernière bougie dans mon cas et dans votre mt4 il semble que la dernière soit X[1].
condition - s'agit-il de coefficients après la formation ?
Lesconditions sont des règles, ce sont des règles logiques normales et elles sont le résultat de l'apprentissage...
Si la caractéristique d'une ligne change (c'est-à-dire que des valeurs différentes apparaissent), nous devrons les réentraîner.
Eh bien, une autre formation sur d'autres données (caractéristiques)== d'autres règles (d'autres chiffres)
Faites-lui un modèle sous forme de règles de journalisation, laissez-le l'intégrer dans son code, pourquoi torturer l'homme avec python ?
Ou dois-je le faire ?
Prenez en compte que X[10] est la dernière bougie dans mon cas et que dans votre mt4 il semble que la dernière bougie soit X[1].
J'ai les données dans un tableau. Voici les 21 dernières bougies. En haut de l'écran se trouve la valeur actuelle que je veux prédire, c'est-à-dire que je veux commencer à travailler à partir de 0.0925306577.
Montrez-moi un exemple pour les deux premières données au moins.
Faites ce que vous voulez) J'ai redémarré le bot, il teste à nouveau
Max, fais cette foutue bible))) 10 minutes de temps, et nous le construirons !
Max, fais ce fichu bibble.) 10 minutes de temps, et nous allons choisir !
J'ai les données dans un tableau. Voici les 21 dernières pièces. En haut se trouve la dernière valeur actuelle à prédire. Il faut donc commencer à compter à partir de 0,0925306577 .
Si vous voulez juste vérifier les prévisions, oui.
Ne pouvez-vous pas simplement copier le code dans un seul fichier ?)
Vous êtes sûr de savoir comment faire des bibliothèques ?
Vous êtes sûr de savoir comment faire des bibliothèques ?
Où sont X[,3] etc. ? Ou n'en ont pas besoin ? Je ne comprends pas la signification de X[,1] == X[,1] ? Vous devez passer par les 10 dernières valeurs pour prédire, ou 10 fois avec un décalage de 1 sur 10 valeurs ?