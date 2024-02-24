L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1985
Savez-vous comment créer des bibliothèques en python ?
Je n'ai toujours pas réussi à exécuter votre script... Je me suis débarrassé de toutes les erreurs mais je ne vois pas les méthodes...
randomized_lqv_subnet_builder() et randomized_d_subnet_builder()
J'ai besoin de fusionner toutes les classes en une seule bible, puis je l'exécuterais à travers R, mais si un script prend une classe d'un autre script et celle du troisième... Je ne sais pas comment le faire fonctionner.
Tout devrait fonctionner sans problème.
ajoutez python à votre PATH, peut-être l'avez-vous laissé décoché lorsque vous l'avez installé.
Vous avez un niveau avec beaucoup d'inconnues)))), je n'ai probablement pas touché le bot depuis deux mois, et je n'ai pas regardé le terminal depuis un mois, je le surveille par le site web )))).
c'est comme un avion ou quelque chose comme ça.
Pour win 10. Allez dans la variable Path et ajoutez-y le dossier où python est installé et où VS Code est installé et le dossier de travail avec les fichiers. C'est tout.
Pour un autre Windows, google comment accéder aux variables d'environnement.
Vérifiez à nouveau que tous les fichiers se trouvent dans le même dossier, comme sur la capture d'écran à droite. Si même un neuronet se trouve dans un sous-dossier, ce n'est pas grave, il suffit de tout mettre dans les variables d'environnement.
Je ne peux pas, je suis déjà entré 10 fois dans le chemin, il ne veut pas ... Je suis prêt à briser ce portable .... heure tué ...
pourquoi je ne peux pas simplement m'installer et fonctionner normalement, et je dois entrer des chemins quelque part ... ils sont tellement ... foutus ces développeurs ou quelque chose ...
Il y a donc un bug au mauvais endroit, regardez bien. Ce sont des chemins pour Windows pour voir les applications de la ligne de commande sans les chemins complets aux dossiers, seulement. Idem pour R. Ça t'a pris une heure ? Considérez que vous n'avez pas commencé :D Rappelez-vous que vous voulez toujours comprendre l'architecture de NS.
Si vous ajoutez via l'interface graphique, vous devez redémarrer l'ordinateur pour que les variables d'environnement soient relues, ou vous pouvez le faire depuis la ligne de commande.
set PATH=%PATH%;C:\your\path\here\
L'erreur n'est donc pas là, regardez bien.
Alors où pouvez-vous chercher ?
Et la bibliothèque ?
en utilisant ce chemin
=============================================== A propos d'autres
vous pouvez vous débarrasser de l'erreur si vous ajoutez un point...
cette solution était sur stackowerflow
mais ça ne fait rien, le studio ne peut pas voir les méthodes
en utilisant ce chemin
=============================================== A propos d'autres
ajoute le répertoire avec les fichiers au chemin.
ou vous pouvez ajouter manuellement au début du script, quelque chose comme