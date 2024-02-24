L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1982

Maxim Dmitrievsky:

Tu as compris Python ? :D

))

Je pensais avoir compris après 3 mois d'études. .... Cela m'a pris 5 ans et maintenant je réalise que je ne sais rien ;))

mytarmailS:

))

J'ai cru un jour comprendre R après avoir étudié pendant 3 mois ..... Cela fait 5 ans et je me rends compte que je ne sais rien ;))

Bien faire l'exemple (en privé). Il y a un testeur simple et la logique elle-même.

Il y a le nombre de couches dans les deux sous-réseaux regardez. Je l'ai choisi de manière empirique.

vous pouvez exécuter le testeur sur d'autres symboles

 
Maxim Dmitrievsky:

bien donner l'exemple (dans la zone privée). Il y a un testeur simple et la logique elle-même.

Il y a le nombre de couches dans les deux sous-réseaux, regarde combien de couches il y a. Je l'ai appris empiriquement

Vous pouvez exécuter le testeur sur les autres symboles.

Ok. Merci.

 
Maxim Dmitrievsky:


Salut !

Le signal dans le profil, c'est un bot sur le sous-marin ?

Farkhat Guzairov:

Salut !

Le signal dans le profil, c'est un robot sur le sous-marin ?

Salut. Ouaip, je me bats avec la console python... l'interpréteur ne fonctionne plus quand il est en veille.

 
Maxim Dmitrievsky:

Je ne sais pas)) J'ai déjà beaucoup cherché sur Google mais je n'ai pas trouvé de réponse... Comment faire pour que VSC voit "Builder" (tous les skippets dans un seul dossier) et comment installer ce satané "matplotlib.pyplot" (il n'y a pas de tel bib dans "extensions")

mytarmailS:

Je ne sais pas)) J'ai beaucoup cherché sur Google, mais je n'ai pas trouvé de réponse... Comment faire pour que VSC voit "Builder" (tous les skippets dans un seul dossier) et comment installer ce satané "matplotlib.pyplot" (pas de bib de ce genre dans "extensions").

pip install matplotlib en ligne de commande

mettez-le dans le même dossier que le script.

 
Maxim Dmitrievsky:

pip install matplotlib en ligne de commande

Installé...

Vous avez aussi deux consoles ?

Il s'avère que vous auriez dû l'installer via "cmd".


Maxim Dmitrievsky:

Pour voir le constructeur, mettez-le dans le même dossier que le script.

Je l'ai fait tout de suite, tout est dans le même dossier.

mytarmailS:

............ faire voir à VSC la bible - "Builder" (tous les sceptiques dans un seul dossier) et comment u...............

mais ne peut toujours pas voir


mytarmailS:

Installé...

Vous avez aussi deux consoles ?

Il s'avère que tu dois installer par "cmd".


Donc je l'ai fait, et tout est dans le même dossier.

Mais il ne le voit toujours pas.


vous pouvez l'exécuter à partir de "cmd" si vous n'obtenez aucun message d'erreur, cela signifie que la mise en évidence des erreurs fonctionne.

ide montre juste différents terminaux, vous pouvez ajouter d'autres terminaux et ainsi de suite.

 
Maxim Dmitrievsky:

Exécutez la chaîne de caractères, s'il n'y a pas d'erreurs, cela signifie que la mise en évidence des erreurs fonctionne.

>>> from Builder import randomized_lqv_subnet_builder, randomized_d_subnet_builder

Traceback (most recent call last):

  File "<stdin>", line 1, in <module>

ModuleNotFoundError: No module named 'Builder'
