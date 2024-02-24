L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1982
Tu as compris Python ? :D
Je pensais avoir compris après 3 mois d'études. .... Cela m'a pris 5 ans et maintenant je réalise que je ne sais rien ;))
J'ai cru un jour comprendre R après avoir étudié pendant 3 mois ..... Cela fait 5 ans et je me rends compte que je ne sais rien ;))
Bien faire l'exemple (en privé). Il y a un testeur simple et la logique elle-même.
Il y a le nombre de couches dans les deux sous-réseaux regardez. Je l'ai choisi de manière empirique.
vous pouvez exécuter le testeur sur d'autres symboles
Ok. Merci.
Salut !
Le signal dans le profil, c'est un bot sur le sous-marin ?
Salut. Ouaip, je me bats avec la console python... l'interpréteur ne fonctionne plus quand il est en veille.
Je ne sais pas)) J'ai déjà beaucoup cherché sur Google mais je n'ai pas trouvé de réponse... Comment faire pour que VSC voit "Builder" (tous les skippets dans un seul dossier) et comment installer ce satané "matplotlib.pyplot" (il n'y a pas de tel bib dans "extensions")
pip install matplotlib en ligne de commande
mettez-le dans le même dossier que le script.
Installé...
Vous avez aussi deux consoles ?
Il s'avère que vous auriez dû l'installer via "cmd".
Pour voir le constructeur, mettez-le dans le même dossier que le script.
Je l'ai fait tout de suite, tout est dans le même dossier.
............ faire voir à VSC la bible - "Builder" (tous les sceptiques dans un seul dossier) et comment u...............
mais ne peut toujours pas voir
vous pouvez l'exécuter à partir de "cmd" si vous n'obtenez aucun message d'erreur, cela signifie que la mise en évidence des erreurs fonctionne.
ide montre juste différents terminaux, vous pouvez ajouter d'autres terminaux et ainsi de suite.
Exécutez la chaîne de caractères, s'il n'y a pas d'erreurs, cela signifie que la mise en évidence des erreurs fonctionne.