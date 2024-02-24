L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2696

Roman #:

Probablement à cause de l'interdiction d'échange de tableaux, entre le programme mql5 et l'interpréteur Py.
La même religion sera pour R.

Pour être honnête, je ne comprends pas l'intérêt de la sécurité critique dont parle MQ.

Peut-être qu'il ne s'agit pas de sécurité, mais de l'API compliquée de Py pour les tableaux.
Et ils n'ont tout simplement pas pris la peine de s'en préoccuper.

C'est donc fait pour R - d'une manière ou d'une autre via une dll, bien que je ne sois pas entré dans les détails.

 
Aleksey Nikolayev #:

C'est donc chose faite pour R - d'une manière ou d'une autre par le biais d'une dll, bien que je ne sois pas entré dans les détails.

J'ai compris que le discours portait sur le natif.
Et donc oui, vous pouvez frapper n'importe où via une dll.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Un analogue de l'api python a été créé pour R, mais il n'a pas été possible de le télécharger sur un marché local comme pypi, je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste. Le code dans les langages interprétés tourne lentement, il n'y a probablement pas de grand sens, c'est-à-dire que vous n'obtiendrez pas de tests rapides :)

Le sens est un concept relatif) A mon avis, c'est mieux quand quelque chose est disponible et que vous pouvez choisir de l'utiliser ou non) Les tests rapides ne fonctionneront pas, mais au moins une sorte de test pour évaluer le sens des manipulations ultérieures.

 
Aleksey Nikolayev #:

Néanmoins, j'aimerais comprendre la raison pour laquelle il n'existe pas d'analogue mt-R pour python. Je parle de la possibilité de lancer un interpréteur à partir d'un programme mql5 avec la possibilité de lui envoyer des commandes et d'échanger des données dans les deux sens. C'est pratique, par exemple, pour tester rapidement un modèle entraîné sans le distiller dans du code mql5, et en général c'est un outil assez flexible. Et il semble que ce soit exactement ce que veut un fan de "bavardage et bavardage".

Il s'agit d'un développement privé (pas de MQL), je pense que San Sanych a commandé le travail ou quelqu'un d'autre.
.

Si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez le faire vous-même ou le commander en freelance. Il suffit de faire une copie des fonctionnalités (vous pouvez également faire une copie des noms de fonctions, pour la portabilité d'un moteur à l'autre) pour Python.

 
Renat Fatkhullin #:


Veuillez expliquer comment travailler avec la fonction de perte
Comment utiliser la fonction cible pour la minimisation ?

Et deuxième question.
Dans Matlab, la fonction fminsearch() utilise l'algorithme de Nelder-Mead.
Cet algorithme n'est pas présent dans ENUM_LOSS_FUNCTION.
Pouvons-nous compter sur l'ajout de cet algorithme ?

Aleksey Nikolayev #:

À mon avis, il vaut mieux que quelque chose soit disponible et que vous puissiez choisir de l'utiliser ou non) Des tests rapides ne fonctionneront pas, mais au moins une sorte de test pour évaluer la signification de nouvelles manipulations.

Nous n'envisageons pas de tests relativistes, dont les adeptes inondent le forum. Les tests doivent être rapides et corrects. À cette fin, vous pouvez créer un testeur à partir d'un cycle afin d'évaluer l'agitation. En outre, il peut participer indirectement au processus d'apprentissage.
 
Roman #:

Peut-être que ce n'est pas à cause de la sécurité, mais à cause de l'api compliquée de Py pour les tableaux.
Et ils n'ont tout simplement pas pris la peine de s'en occuper.
Il y a une api numpy vraiment pénible.

Ce n'est pas ennuyeux, c'est juste inhabituel. Quand on s'y habitue, ça devient pénible. Je voterais pour une telle interface pour les tableaux dans les langages de type C comme MQL.

 
sibirqk #:

Ce n'est pas douloureux, c'est juste inhabituel. Quand on s'y habitue, cela devient passionnant. Je voterais en faveur d'une telle interface pour les tableaux dans les langages de type C comme MQL.

Non, pas dans les langages de type C ))
Transmission en octets, il n'y a rien de mieux.
Le reste n'est que wrappers, avec l'imagination du développeur du wrapper.

 

Je cherche des compagnons pour un voyage intéressant et passionnant sur des chemins inconnus à la recherche de prédicteurs/caractéristiques/signes mystérieux.

J'ai une carte pour les trouver, j'ai besoin de mains pour tendre des pièges et réfléchir aux habitudes et au halo de ces phénomènes étonnants.

Le chemin n'est pas facile, long, mais fascinant, et je suis sûr que nous ne resterons pas sans trophées !

En cas de doute, posez des questions !

 

Encore une fois !

)

