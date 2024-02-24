L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1894
La méthode MGUA suppose un échantillonnage et des prédicteurs, n'est-ce pas ? Ou bien avez-vous simplement pris les prix ou leurs dérivés sur différentes plages, les avez ajustés sur une seule ligne, puis avez commencé à chercher des modèles MGUA primitifs, ce qui a donné des fonctions 1/0 qui sont devenues des prédicteurs ?
Oui, il est censé être comme tous les autres) L'idée est de modifier les caractéristiques, d'entraîner le modèle et de voir ce qui se passe avec les nouvelles données.
Par exemple, nous avons une matrice avec des prédicteurs x1, x2, x3, ....x20.
Entraînons le modèle - nous obtenons une erreur avec les nouvelles données.
de nouveaux prédicteurs sont créés sur la base des prédicteurs
x1^2 ,x2^2, x5^2..... x1*x2,x1*x5,x2*x4.....
former le modèle - obtenir une erreur dans les nouvelles données
nous gardons les n meilleurs prédicteurs
sur la base des n prédicteurs, de nouveaux prédicteurs sont créés
et ainsi le processus se répète jusqu'à ce que l'erreur diminue...
par conséquent, à la fin, nous pouvons avoir les prédicteurs suivants
q1 = x1
q2 = x5*x9 ^ 4
q3 = x10*x20*x5*x2 ^ 8
.....
..... Corrigez-moi si je me trompe, car je ne suis pas mathématicien et j'ai peut-être mal compris...
L'exemple permet de travailler avec des données fonctionnelles, mais vous pouvez également travailler avec des règles d'enregistrement, au lieu de fonctions, utilisez une condition, au lieu de " . ^ " - ">, < ,=="
Comment travaille-t-on avec les modèles réguliers ? On alimente x1,x2,x3,....x20 et c'est tout.
Ce que j'ai fait dans le dernier script est que - 0.82
J'ai pris les 31 indicateurs comme prédicteurs.
puis j'ai pris leurs prédictions comme prédicteurs du second ordre, puis j'ai pris les prédictions à partir des prédictions et ainsi de suite 11 fois jusqu'à ce que l'erreur diminue, j'ai obtenu 0,82 au lieu de 0,7
Je ne sais pas où j'ai merdé (
L'attitude des rennes.
Le devoir d'indulgence est interdit, pas pour les hommes.
Le devoir de tolérer l'échec est tout simplement l'essentiel.
Tout homme, y compris un homme, ne doit que ce qu'il a reçu et à qui il l'a reçu.
Toutes les autres dettes sont imposées par les femmes et ceux qui veulent vous contrôler.
Avez-vous déjà lutté ? Avec des échecs, des dettes, en vous manipulant, en vous imposant une culpabilité ou une dette...
Oh, non.
C'est vous qui imposez un sens du devoir pour tolérer l'échec. Vivez-vous vous-même de cette manière et conseillez sincèrement les autres de votre schéma de pensée ou voulez-vous gérer ?
Frère Echo, quelle manière de s'y prendre. ....
Je suis plus apte à gérer les gens, une fois on a chaviré sur un bateau, j'étais assis sur la tôle, quand je suis tombé dans l'eau ma gorge s'est bloquée. J'ai commencé à crier comme une folle d'une voix déconnectée, mais la chose étonnante est que j'ai complètement ignoré ce fait et que j'ai commencé à dire stupidement aux campeurs ce qu'il fallait faire, à la fin, à cause de mes commandes ineptes (on m'a dit qu'elle n'était pas en train de faire un flip) et du gouvernail et ils n'ont pas pu la mettre. Théoriquement, il est possible de le monter, c'est un bateau de classe océanique, mais nous avons échoué :-(.
Est-ce que ça compte comme de la manipulation, y compris la corruption. Ou ma fille s'est cassé le bras :-(((((( avec un cri de "Papa, regarde comment je peux le faire" et je lui donne ce peigne parce qu'elle est la seule à l'hôpital, c'est juste un pot-de-vin et je lui achète des pommes et des friandises. Est-ce que ça compte ? Qu'en pensez-vous ?
Et nous sommes toujours dans le Ob, chanceux ! !!!!!!!
a coulé à merveille. Je suis allé à Ob pour pêcher et faire un pique-nique.
Une belle épave. Je suis allé à l'Ob pour pêcher et faire un pique-nique.
Je vais vous en dire plus, ils nous l'ont enlevée et l'ont donnée à une autre équipe. Exactement un an plus tard, elle a coulé au même endroit + - 10 mètres, mais nous l'avons à flot, parce que nous ne sommes pas une équipe stupide et avons assuré sa réserve de flottaison, et l'autre équipe, elle s'est complètement noyée, a dû appeler des plongeurs et traîner les voitures sur le fond, mètres 400-500. Il a coulé, et notre mât s'est brisé lorsque Yaroslavets le tirait parce que le bateau de sauvetage "Amur" ne l'a pas tiré... voiles immergées au moment de la photo.....
Imaginez moi et le capitaine :-)
Cook vous voyez, l'ambiance est classe. Personne n'est mort !!!!!
Sortie de derrière l'île du canal, lieu fatidique pour elle s'avère être..... Un coup de vent avec les voiles furieusement réglées et il descend avec les voiles sur l'eau :-((((( Et c'est après 10 jours de débâcle, donc ma voix grinçante était la réponse de mes testicules, pas la température de l'eau, comme beaucoup le supposent, et moi-même :-))))))
Eh bien, je suis un marin libre, mais peu de gens le savent. .....
Une fois, je me suis éclaté sur un parking de bateaux très chers et de leurs moteurs, en étant seul et en m'occupant des cordages et du gouvernail. J'ai fait quelques virages qui n'étaient pas réels, et puis il était temps de... kuyar un tas de bateaux. Les vents de Kuli et le timonier nous ont poussés à nous éloigner et à rester sur les pantones. J'ai donc dû sauter en l'air comme un saiga, mais la façon dont je l'ai fait était au-delà de tout éloge. Parce que quand on n'est pas bête, on peut faire n'importe quelle science, y compris estimer l'optimisation que l'on a pensé à utiliser, hélas, je n'y suis jamais arrivé :-(.
ils ont peut-être perdu le lest sous la quille quelque part, comment se retourne-t-il ?)
c'est un genre de vacances cool
Eh bien, je suis un marin libre, mais peu de gens le savent. .....
Une fois, je me suis amusé sur un parking de bateaux très chers et de leurs moteurs, en étant seul et en m'occupant des cordes et du gouvernail. J'ai fait quelques virages qui n'étaient pas réels, et puis il était temps de... kuyar un tas de bateaux. Les vents de Kuli et le timonier nous ont poussés à nous éloigner et à rester sur les pantones. J'ai donc dû sauter partout comme un saiga .... mais la façon dont je l'ai fait était au-delà de tout éloge. Parce que quand on n'est pas stupide, on peut faire n'importe quelle science, y compris l'estimation de l'optimisation, dont j'ai découvert l'usage, mais j'ai encore trop de temps :-(
Nous naviguons sur l'océan, et comme pour garder la voile sur l'eau, tout le monde roule du côté opposé de la flèche...
L'astuce était dans le roulement et s'il y avait beaucoup de gens, ils devaient tous participer. Il s'est avéré que les gens n'avaient pas le temps d'aller de l'autre côté, et nous nous sommes cachés derrière l'île..... Eh bien, c'est une déception. J'ai peur, hélas :-(((((
C'est ce que je pensais, c'est pourquoi
pour faire la traversée vient l'ordre "tournez !" ;)Si vous manquez la commande, la perche peut vous frapper au crâne ou vous souffler ;)
