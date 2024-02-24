L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1888
Plus il y a de propagandistes, plus ce sujet est intéressant.
Avez-vous vucet article ? Le tableau des erreurs est magnifique. Comme si tu nourrissais les bougies.
Au début des années 80, avec six employés d'un institut de recherche, nous avons décidé de briser (ou de détruire) la colonne vertébrale de Sportloto (comme Yusuf l'a dit à propos du forex :).
L'un d'entre nous était docteur en ingénierie, ainsi que des docteurs, des mathématiciens, des professionnels de différents profils dans le domaine du développement de complexes informatiques.
. . .
*** Si >= les trois participants sont intéressés par la façon dont tout cela s'est terminé, je vais continuer.
Aleksey, te souviens-tu du degré d'exactitude que nous avons réussi à extraire du zigzag lorsque nous avons violé un ensemble de données ensemble ?
0.71? ou combien ?
Tout le monde le sait déjà. Ce n'est pas la première fois que tu pousses le sujet.
N'inventez pas de choses !
Je n'ai jamais dit que les organisateurs de Sportlotto changeaient régulièrement les boules, la vitesse de la machine à loto, le nombre de tours, etc. afin d'exclure tout schéma.
La même chose se produit sur le marché des changes et aucun mode opératoire n'est utile ici. Le mouvement des prix est un processus aléatoire et dépend du facteur humain.
Et le comportement du marché et les paires de devises changent tout le temps en fonction des conditions du marché et de la politique. Il est impossible de prédire la direction.
Ahahaha, je vois, et je pensais qu'une personne intelligente voulait m'apprendre quelque chose... :)
Tous les gars, allons-y. Le marché ne peut être prédit car il est aléatoire.
Je l'entends de différents côtés dans les mêmes formulations.
Ahahahaha, je vois, et je pensais que c'était un homme intelligent qui voulait m'apprendre quelque chose... :)
Très bien les gars, allons-y, vous ne pouvez pas prédire le marché parce que c'est aléatoire.
Vous n'écoutez pas le secret de la R&D.