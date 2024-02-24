L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1888

Evgeny Dyuka:
Plus il y a de propagandistes, plus ce sujet est intéressant.

Avez-vous vucet article ? Le tableau des erreurs est magnifique. Comme si tu nourrissais les bougies.


 
Rorschach:

Nourrir les bougies, c'est l'utopie. Les miens ne sont pas seulement des chandeliers, ce sont des chandeliers tordus, qui ne sont pas des chandeliers du tout ;)) ) + volumes indirectement par le biais de l'IFM et du RSI. Les deux indicateurs sont bons dans la mesure où ils sont faciles à appliquer à une fourchette de 0 à 1.
Petros Shatakhtsyan:

Au début des années 80, avec six employés d'un institut de recherche, nous avons décidé de briser (ou de détruire) la colonne vertébrale de Sportloto (comme Yusuf l'a dit à propos du forex :).

L'un d'entre nous était docteur en ingénierie, ainsi que des docteurs, des mathématiciens, des professionnels de différents profils dans le domaine du développement de complexes informatiques.

. . .

*** Si >= les trois participants sont intéressés par la façon dont tout cela s'est terminé, je vais continuer.

Rorschach:

Nourrir des bougies est impossible pour une raison simple : vous ne pourrez jamais expliquer à un neuro quelles sont celles qui ont un sens. Si vous donnez 100 bougies et demandez "quelle est la prochaine bougie ?", le neuro ne comprendra jamais ce que signifie "prochaine", car pour lui, toutes ont la même valeur. Nous devrions changer le poids des bougies, l'influence de la centième bougie n'est pas égale à l'influence de la première ou de la deuxième. Nous devrions d'une manière ou d'une autre expliquer au réseau neuronal dans les données lesquelles sont les plus importantes. J'ai résolu ce problème.
 
Quand je vois que les suppositoires d'alimentation donnent des résultats, c'est ridicule, ce n'est pas possible en principe.
 
Aleksey Vyazmikin:

Aleksey, te souviens-tu du degré d'exactitude que nous avons réussi à extraire du zigzag lorsque nous avons violé un ensemble de données ensemble ?

0.71? ou combien ?

 
Vladimir Baskakov:
N'inventez pas de choses !

Je n'ai jamais dit que les organisateurs de Sportlotto changeaient régulièrement les boules, la vitesse de la machine à loto, le nombre de tours, etc. afin d'exclure tout schéma.

La même chose se produit sur le marché des changes et aucun mode opératoire n'est utile ici. Le mouvement des prix est un processus aléatoire et dépend du facteur humain.

Et le comportement du marché et les paires de devises changent tout le temps en fonction des conditions du marché et de la politique. Il est impossible de prédire la direction.

 
Petros Shatakhtsyan:

Ahahaha, je vois, et je pensais qu'une personne intelligente voulait m'apprendre quelque chose... :)

Tous les gars, allons-y. Le marché ne peut être prédit car il est aléatoire.

 
Petros Shatakhtsyan:

N'inventez pas ça !

Je n'ai jamais dit que les organisateurs de Sportlotto changeaient régulièrement les boules, la vitesse de rotation de la machine à loto, le nombre de tours, etc. afin d'exclure tout schéma.

Quel est l'intérêt de répéter ces mantras tout le temps ?

Je l'entends de différents côtés dans les mêmes formulations.

mytarmailS:

Ahahahaha, je vois, et je pensais que c'était un homme intelligent qui voulait m'apprendre quelque chose... :)

Très bien les gars, allons-y, vous ne pouvez pas prédire le marché parce que c'est aléatoire.

Vous n'écoutez pas le secret de la R&D.

