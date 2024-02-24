L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1895

Le plus ennuyeux, c'est que lorsque la bôme frappe, c'est si fort, c'est vide (mât en aluminium) et c'est si frustrant, et vous vous frottez le front, donc les gens avaient de l'expérience dans ce domaine. Je suis passé par là... Je sais.... et le plus ennuyeux, c'est que c'est bruyant, avec les rires de l'équipage et ça fait mal comme un os de coquillage féroce :-(
 
Mihail Marchukajtes:
cela dépend du type de brise ;)

 
Renat Akhtyamov:

cela dépend du type de brise ;)

Quand le vent est trop fort, on ne peut pas le faire catégoriquement sous peine de se casser le bras, etc. Mais tout dépend du timonier. Commandé, donnez le temps de l'exécuter.....
 

En général, il y a deux commandes, "Préparez-vous à tourner" et "Tournez", mais quelqu'un a oublié la première commande, alors nous nous sommes enlisés. Les touristes, vous savez... que puis-je dire... Et le vent était violent, je dois l'admettre, une combinaison de facteurs, rien de plus...

 
Mihail Marchukajtes:

on dirait que...

 

Il faut un grand bateau pour naviguer pour de vrai)

 
Aleksey Nikolayev:

Pour naviguer pour de vrai, il faut un grand bateau)

Mais même avec un petit, vous serez comblé, surtout si la rivière est loin d'être un ruisseau ou une rivière......
[Supprimé]  

première exécution à froid de la stratégie de retour pour un cluster plat à 3 heures, quelques transactions sur le graphique (exemple)

pas cool, mais pas nul non plus... je vais essayer plus tard


 
Maxim Dmitrievsky:

première exécution à froid de la stratégie de retour pour un cluster plat à 3 heures, quelques transactions sur le graphique (exemple)

pas cool, mais pas nul non plus... je vais essayer plus tard


C'est joli à première vue. Regardons la démo, puis la vraie.

[Supprimé]  

Selon l'heure (et évidemment l'instrument) il peut y avoir différentes coupes

voici, par exemple, les eurobucks à la 9ème heure (heure terminale). Cluster inversé.

Les groupes d'achat et de vente peuvent également être configurés pour être positifs sur l'historique.

En résumé, la question de la recherche et de l'optimisation est toujours la même.

+ recyclage. Sur les nouvelles données, le fonctionnement peut être moins bon (comme d'habitude).

Comme ceci : depuis 2015 clustering. C'est la partie la plus frustrante. Je ne pensais pas qu'un regroupement assez grossier en clusters donnerait un fort surentraînement.


