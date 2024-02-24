L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1895
Le plus ennuyeux, c'est que lorsque la bôme frappe, c'est un mât vide (en aluminium) et c'est tellement frustrant, et vous vous frottez le front, donc il y avait des gens expérimentés sur le sujet. Je suis passé par là... Je sais.... et ce qui est le plus ennuyeux, c'est que c'est bruyant, aux rires de l'équipage et que ça fait mal comme un os de coquillage féroce :-(
cela dépend du type de brise ;)
En général, il y a deux commandes, "Préparez-vous à tourner" et "Tournez", mais quelqu'un a oublié la première commande, alors nous nous sommes enlisés. Les touristes, vous savez... que puis-je dire... Et le vent était violent, je dois l'admettre, une combinaison de facteurs, rien de plus...
on dirait que...
Il faut un grand bateau pour naviguer pour de vrai)
première exécution à froid de la stratégie de retour pour un cluster plat à 3 heures, quelques transactions sur le graphique (exemple)
pas cool, mais pas nul non plus... je vais essayer plus tard
C'est joli à première vue. Regardons la démo, puis la vraie.
Selon l'heure (et évidemment l'instrument) il peut y avoir différentes coupes
voici, par exemple, les eurobucks à la 9ème heure (heure terminale). Cluster inversé.
Les groupes d'achat et de vente peuvent également être configurés pour être positifs sur l'historique.
En résumé, la question de la recherche et de l'optimisation est toujours la même.
+ recyclage. Sur les nouvelles données, le fonctionnement peut être moins bon (comme d'habitude).
Comme ceci : depuis 2015 clustering. C'est la partie la plus frustrante. Je ne pensais pas qu'un regroupement assez grossier en clusters donnerait un fort surentraînement.