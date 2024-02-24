L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1898
tout est déjà intégré dans l'idée - des modèles saisonniers groupés qui sont censés se répéter (et qui, en fait, se répètent parfois).
Mais... mauvais manteau. Ou l'arbre est fortement surentraîné et vous devez former et analyser un réseau de neurones.Mais ce sont des conneries, si l'arbre ne montre rien, cela signifie qu'il n'y a pas de régularité. L'apprentissage profond n'a aucun sens.
Qui veut tester cette folie ?
Il s'agit d'une stratégie de retour à la moyenne à 1-4 heures. Chaque heure est négociée selon une logique qui lui est propre.
Le code dans l'inludeur est généré en python en quelques secondes, mettez-le dans le dossier <include>.
il suffit de compiler le bot (st heures), appliquer le set
vous avez également besoin d'une librairie mt4Orders de fxsaber
de bons tests sur de nouvelles données, je ne peux pas le promettre
dans ce f-i, à la fin de l'inluder, vous pouvez jouer avec les déviations. Par exemple, multipliez-les par 1,5, 2, etc. Plus il y en a, moins il y a d'échanges, mais ils sont censés être plus précis.
Je ne cherche pas à "obtenir des cartes", mais à tester l'approche. J'en ai assez de toutes ces bêtises. Si vous n'êtes pas intéressé par le MO, allez voir Edith Nahir.
Si vous avez des entrées avec des valeurs de Take Profit et de Stop Loss, vous pouvez obtenir le même résultat sans utiliser les PM, en optimisant une stratégie très simple.
Quels résultats obtenez-vous si vous le testez avec les mêmes paramètres sur une autre paire ?
Le modèle est adapté à un certain instrument.
Semble avoir tout ce dont vous avez besoin pour l'essayer vous-même. Même python n'a pas besoin d'être vissé. Juste un sabre bible.
Je donnerais bien le générateur de CT sur python mais personne ne l'utilisera.
d'autant plus que je suis en train de redessiner quelque chose et que je vais devoir expliquer les changements de version
Si tout est fait par MO, alors vous n'avez pas besoin de paramètres Take Profit ou Stop Loss. Ils doivent être générés automatiquement.