Alexei, tu te souviens de la quantité d'acuraci que nous avons réussi à extraire du zigzag lorsque nous avons violé un rendez-vous ensemble ?
0,71?
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie, pratique, trading et au-delà
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie, pratique, trading et au-delà
Aleksey Vyazmikin, 2020.05.17 18:45
Mais si nous augmentons l'échantillon à une année (2019), nous verrons la tendance pour 2018 au moins.
En fusionnant les deux échantillons, nous obtenons une précision de 68,06261099940409.
Et, d'après le graphique, il semble que la tendance des nouveaux arbres soit allée de travers.
J'ai décidé de m'entraîner séparément sur les deux échantillons car j'ai dû les élaguer, comme vous l'avez dit le résultat :
Ваша Accuracy=65.46896295378517
Ma précision est de 68,03370090447281.
Merci !
a réussi à obtenir
Accuracy 0.82
Mais ce n'est pas exact )))). Le code est extrêmement lourd, il y a une probabilité d'erreur.
En attendant, on peut entendre crier que les marchés sont aléatoires ;))
N'inventez pas ça !
Je n'ai jamais dit que les organisateurs de Sportlotto changeaient régulièrement les boules, la vitesse de rotation de la machine à loto, le nombre de tours, etc. afin d'exclure tout schéma.
La même chose se produit sur le marché des changes et aucun mode opératoire n'est utile ici. Le mouvement des prix est un processus aléatoire et dépend du facteur humain.
Et le comportement du marché et les paires de devises changent tout le temps en fonction des conditions du marché et de la politique. Il est impossible de prévoir la direction du mouvement.
Le f-i est maintenant analysé avec toutes les statistiques dans le cment. Il est possible d'examiner la fonction et de comprendre immédiatement quel cluster est responsable de quoi.
De plus, il y a une idée de former en une seule fois un fichier .mqh avec des fichiers f pour toutes les horloges nécessaires. Et, en général, pour simplifier la référence ultérieure à ceux-ci
Quel sujet ? Rien ne marche, on a vérifié.
Vous êtes censé apprendre Python... apprenez-le. C'est bon pour vous. Mais ne comptez pas sur les bénéfices des réseaux neuronaux.
Merci !
a réussi à obtenir
du zigzag, mais tssss... ce n'est pas exact )))) Le code est farfelu, il y a une chance d'erreur.
En attendant, vous pouvez entendre les cris que les marchés sont aléatoires ;))
S'il n'y a pas d'erreur, c'est un bon résultat - il est probable qu'il y ait aussi des inversions plus tôt.
S'il n'y a pas d'erreur, c'est un bon résultat - peut-être que cela montre aussi des inversions plus tôt.
Les revirements montrent parfaitement que 0,8 sur le zigzag est absolument suffisant pour gagner de l'argent...
voici comment les prévisions se présentent sur les nouvelles données avec acurasi 0.83
Mais nous devons simuler le trading réel, celui où le système reçoit une barre toutes les 5 min. J'espère vraiment qu'aucune erreur ne sera trouvée. :) sinon ce sera comme d'habitude.)
Geez Max, vous ne savez tout simplement pas comment les cuisiner et oui ils augmentent les shats de 80% au maximum. Pour les BO, il s'agit du seuil de déclenchement ou d'un seuil légèrement supérieur. Littéralement 5% mais même cela sera suffisant..... Le problème est le suivant. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle montre, vous devez être spécifique..... ? ???
Eh bien, Mytarmails vous a écrit, il peut le faire.apprendre python...
N'est-il pas clair que, dynamiquement, il n'est PAS possible de déterminer les creux et les sommets.
Si on le fait même un peu plus loin, avec un délai, il n'y a aucune garantie qu'il ne s'agisse pas d'un faux retournement.
C'est joli, tu as inventé de nouveaux prédicteurs ?