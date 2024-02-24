L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1890
Geez Max, vous ne savez tout simplement pas comment les cuisiner et oui ils augmentent les shats de 80% au maximum. Pour les BO, il s'agit du seuil de déclenchement ou d'un seuil légèrement supérieur. Littéralement 5% mais même cela sera suffisant..... Le problème est le suivant. Vous ne pouvez pas jeter n'importe quelle montre, vous devez être spécifique..... ? ???
vous avez demandé un livre... le voici.
Auparavant, les 100 dernières valeurs étaient introduites dans l'entrée. tanh a pu répliquer entièrement le benchmark sur le plateau et la validation. La question est de savoir s'il s'agit de surentraînement.
J'ai pris les 50 dernières valeurs. Résultat :
2000 époques.
350 époques (valeur optimale).
J'ai beaucoup expérimenté avec les paramètres de la grille, mais le résultat moyen était le suivant.
C'est-à-dire que le modèle est déterminé sur les 50 à 100 dernières mesures.
N'inventez pas ça !
Je n'ai jamais dit que les organisateurs du Sportlotto changeaient régulièrement les boules, la vitesse de rotation de la machine à loto, le nombre de tours, etc. afin d'exclure tout schéma.
La même chose se produit sur le marché des changes et aucun mode opératoire n'est utile ici. Le mouvement des prix est un processus aléatoire et dépend du facteur humain.
Et le comportement du marché et les paires de devises changent tout le temps en fonction des conditions du marché et de la politique. Il est impossible de prévoir la direction du mouvement.
L'observation affecte la réalité
Lorsqu'un "observateur" quantique observe, la mécanique quantique stipule que les particules peuvent également se comporter comme des ondes. Cela peut être vrai pour les électrons au niveau submicronique, c'est-à-dire à des distances inférieures à un micron ou un millième de millimètre. Lorsqu'ils se comportent comme des ondes, les électrons peuvent traverser plusieurs trous de la barrière en même temps et se retrouver de l'autre côté. Cette rencontre est connue sous le nom d'interférence. Le plus absurde dans ce phénomène est qu'il ne peut se produire que lorsque personne ne l'observe.
Dès qu'un observateur commence à observer des particules passant par un trou, l'image obtenue change radicalement : si l'on peut voir une particule passer par un trou, il est clair qu'elle n'est pas passée par un autre trou. En d'autres termes, sous observation, les électrons sont plus ou moins forcés de se comporter comme des particules et non comme des ondes. Ainsi, l'acte même d'observation influence les résultats expérimentaux. Pour démontrer ce phénomène, l'Institut Weizmann a construit un minuscule dispositif, d'une taille inférieure à un micron, doté d'une barrière à deux trous. Ils ont ensuite dirigé un flux d'électrons vers la barrière. L'observateur dans cette expérience n'était pas une personne. Au lieu de cela, ils ont utilisé un minuscule détecteur d'électrons qui pouvait détecter la présence d'électrons en transit.
La capacité d'un "observateur" quantique à détecter les électrons pourrait être modifiée en changeant sa conductivité électrique ou la quantité de courant qui le traverse. En dehors du fait qu'il "observe" ou détecte les électrons, le détecteur n'a pas d'incidence sur le courant. Cependant, les scientifiques ont constaté que la simple présence d'un détecteur "observateur" près de l'un des trous provoquait des changements dans le schéma d'interférence des ondes électroniques passant par les trous de la barrière. En fait, cet effet dépendait de la "quantité" d'observation : lorsque la capacité de l'"observateur" à détecter les électrons augmentait, autrement dit, lorsque le niveau d'observation augmentait, l'interférence diminuait ; à l'inverse, lorsque sa capacité à détecter les électrons était réduite et que l'observation faiblissait, l'interférence augmentait. Ainsi, en contrôlant les propriétés de l'observateur quantique, les scientifiques ont pu contrôler la mesure dans laquelle il influence le comportement des électrons !
Vous avez raison - " Il est impossible de prédire la direction du mouvement. "Dès qu'un observateur commence à observer des particules passant par un trou, l'image obtenue change radicalement : si l'on peut voir une particule passer par un trou, il est clair qu'elle n'est pas passée par un autre trou.En d'autres termes, sous observation, les électrons sont plus ou moins forcés de se comporter comme des particules plutôt que comme des ondes."
Vous avez tort - " En fait, cet effet dépendait de la "quantité" d'observation : lorsque la capacité de l'"observateur" à détecter les électrons augmentait, en d'autres termes, lorsque le niveau d'observation augmentait, l'interférence diminuait ; inversement, lorsque sa capacité à détecter les électrons diminuait et que l'observation s'affaiblissait, l'interférence augmentait. Ainsi, en contrôlant les propriétés de l'observateur quantique, les scientifiques ont pu contrôler la mesure dans laquelle il affectait le comportement des électrons ! "
La surveillance influence la réalité
.........
À en juger par vos précédents messages comportant un nombre incalculable de fautes de grammaire, j'en déduis que le message actuel n'est rien d'autre qu'un copier-coller.
Écrivez avec vos propres mots, c'est plus intéressant.
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
Et jugez vos produits et vos critiques, je ne suis pas le seul à faire des erreurs )))).
oui, juger et revoir
;)
L'observation affecte la réalité
Le dualisme corpusculaire-ondes est bien sûr un sujet intéressant, mais c'est pour les adolescents. Ce stade aurait dû être dépassé depuis longtemps ;) C'est comme si on commençait maintenant à s'interroger sur la théorie de la relativité.
Vous avez raison, ces sujets sont enseignés en maternelle. On ne peut qu'être surpris par la distance qui vous sépare de la réalité.
Rien ne m'intéresse, rien ne me surprend... - Les antidépresseurs vont certainement aider...
Rien ne m'intéresse, rien ne me surprend... - Les antidépresseurs vont certainement aider...