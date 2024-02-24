L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1893
À en juger par vos précédents messages comportant un nombre incalculable de fautes de grammaire, j'en déduis que le message actuel n'est rien d'autre qu'un copier-coller.
Écrivez avec vos propres mots, c'est plus intéressant.
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
Cela a à voir avec la psychologie ;)) il a des problèmes psychologiques ;))
Ça fait mal, n'est-ce pas ?
Epelle-le bien.
Tu es sérieux ? Je pensais que nous travaillions tous ensemble pour nous aider à réussir et tu dis que ça ne marchera pas)) Nous savons que ce n'est pas facile... Alors pourquoi ne pas arrêter d'écrire que ça ne marchera pas )))) Et arrête de pleurer et d'être hystérique. Je n'écrirai plus si mes erreurs vous dérangent tant) Je vous souhaite bonne chance du fond du cœur ;)
Je pensais que vos erreurs étaient particulières et constituaient un manque de respect pour vos interlocuteurs.
Mais vous vous trompez, personne ne pleure.Écrire à
T'es sérieux ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, je pensais qu'on était tous dans le même bateau pour s'aider à réussir.
L'attitude d'Alena.
Ce sont les hommes qui doivent endurer, pas les hommes.
Le devoir de tolérer l'échec est un fond en général.
Tout homme, y compris un homme, ne doit que ce qu'il a reçu et à qui il l'a reçu.
Toutes les autres dettes sont imposées par les femmes et ceux qui veulent vous contrôler.
Avez-vous déjà lutté ? Avec des échecs, des dettes, en vous manipulant, en vous imposant une culpabilité ou une dette...
Oh, non.
C'est vous qui imposez un sens du devoir pour tolérer l'échec. Vivez-vous vous-même de cette façon et conseillez sincèrement les autres de votre façon de penser ou voulez-vous gérer ?
Je suis arrivé à la conclusion qu'il est préférable de ne pas penser et de ne pas inventer, mais d'écrire une sorte d'algorithme de repensée qui synthétisera des caractéristiques et les vérifiera, si la caractéristique est bonne alors on la laisse, si elle est mauvaise alors on la jette, ainsi vous pouvez passer par des millions de variantes, c'est clairement plus efficace que l'invention humaine.
Après cela, nous pouvons améliorer et modifier les bons signes, puis encore, encore et ainsi de suite jusqu'à ce que l'erreur diminue...
Je me suis inspiré des écrits d'Ivakhnenko et de la méthode MGUA, dont la philosophie me plaît beaucoup.
La méthode MGUA implique un échantillonnage et des prédicteurs, n'est-ce pas ? Ou bien avez-vous simplement pris les prix ou leurs dérivés pour différentes gammes, les avez mis sur une ligne, puis avez commencé à chercher des modèles primitifs selon MGUA, ce qui a donné des fonctions 1/0 qui sont devenues des prédicteurs ?
J'ai lu un livre d'Edward Torb et j'y ai vu une idée intéressante. Traduit dans notre langage, le but de la classification ne devrait pas être de trouver la direction du marché, mais de trouver la stratégie utilisée par le grand joueur conditionnel ou son groupe, et donc d'utiliser la stratégie qui peut surpasser cette stratégie, c'est-à-dire utiliser son mécanisme pour obtenir un avantage statistique.
Cette idée est très similaire à ce que j'ai dit précédemment, à savoir qu'en plus de la stratégie, il est important d'utiliser une tactique - c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de déterminer la bonne direction du mouvement des prix, vous devez trader cette idée avec un risque minimal.
Si nous développons cette idée, la classification, comme maintenant, devrait diviser les séries de prix en 3 types - par direction de la tendance des prix, et après la rupture pour effectuer une classification supplémentaire, où vous choisirez une stratégie spécifique - il peut également y avoir plusieurs, mais pas beaucoup, et si le premier déterminera le mouvement probable, le second sera responsable des points d'entrée et de la fixation des profits et des pertes.