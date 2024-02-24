L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1886
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ce n'est pas de la merde, c'est du bonbon.
C'est censé fonctionner comme une horloge, vous faites quelque chose de mal.
mais n'ayons pas de discussion publique à ce sujet. Parce que j'imaginais l'argent couler à flots dans mes poches après une découverte aussi ingénieuse. Je ne veux pas le partager avec qui que ce soit.
)))) qu'il en soit ainsi)
Suite du site
A gauche, les erreurs sur le stagiaire et les validations des époques. Au centre se trouve la production nette sur le plateau et le repère. A droite, le résultat net des validations et du benchmark.
Relu, données normalisées à l'intervalle 0-1
linéaire (linéaire/aucune fonction d'activation), normalisé à la plage 0-1
linéaire (linéaire/aucune fonction d'activation), normalisé à +-1
sigmoïde, normalisé à la gamme 0-1
sigmoïde, données normalisées à l'intervalle +-1
Prédiction du prix des actions à l'aide de RNN
Bonne MA, mais pas tout à fait aussi bonne que la SMA... il y a encore beaucoup de choses à attendre.
LOL
semble bien sur le relu, transpirer le marché réel
C'est Tanh que je préfère jusqu'à présent.
C'est une bonne MA, mais pas tout à fait aussi bonne que la SMA... il y a de quoi être impatient.
lol
Ceci est une référence à cet article
Dans nsdt, il y avait une maximisation du profit de la fonction de fitness, comment la faire dans keras ? N'est-ce pas une formation sans professeur ?
Ceci est une référence à cet article
Dans nsdt, il y avait une maximisation du profit de la fonction de fitness, comment la faire dans keras ? N'est-ce pas apprendre sans professeur ?
Eh bien, faites-le comme ça, comptez au lieu de ceux qui sont standard.
Hé, vous, les machinistes, je veux juste dire, vous n'êtes jamais fatigués des conneries ? Je ne suis plus payé pour mes articles, alors j'ai le droit de m'amuser. Koolie, si la grange brûle, la maison aussi.... :-) Alors, avons-nous des idées intéressantes ou allez-vous continuer à faire passer des conneries aux jeunes ? ? ????
Alors..... juste par curiosité....
Max, votre thème n'est intéressant que pour BO, quand vous êtes armé plus cool que les organisateurs de ce, mais pas plus. Alors pourquoi ne pas les battre en douce pour qu'ils ne se montrent pas. Qu'est-ce que vous en dites ? Je suis juste le même thème, j'ai farfouillé et j'ai eu une limitation importante en travaillant avec BO. Qu'en pensez-vous ?
Hé, vous, les machinistes, je veux juste dire, vous n'êtes jamais fatigués des conneries ? Je ne suis plus payé pour mes articles, alors j'ai le droit de m'amuser. Koolie, si la grange brûle, la maison aussi.... :-) Alors, avons-nous des idées intéressantes ou allez-vous continuer à faire passer des conneries aux jeunes ? ? ????
Alors..... juste par curiosité....
Max, votre thème n'est intéressant que pour BO, quand vous êtes armé plus cool que les organisateurs de ce, mais pas plus. Alors peut-être qu'on peut les effacer en douce pour qu'ils ne se montrent pas. Qu'est-ce que vous en dites ? Je suis juste le même thème, j'ai farfouillé et j'ai eu une limitation importante en travaillant avec BO. Qu'en pensez-vous ?
Lequel ? Rien ne marche, on a vérifié.
Tu vas apprendre Python, alors va l'apprendre. C'est utile. Vous avez peut-être raison, mais ne comptez pas sur les bénéfices des réseaux neuronaux.