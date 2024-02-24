L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1886

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky:

Ce n'est pas de la merde, c'est du bonbon.

C'est censé fonctionner comme une horloge, vous faites quelque chose de mal.

mais n'ayons pas de discussion publique à ce sujet. Parce que j'imaginais l'argent couler à flots dans mes poches après une découverte aussi ingénieuse. Je ne veux pas le partager avec qui que ce soit.

)))) qu'il en soit ainsi)

 

Suite du site

A gauche, les erreurs sur le stagiaire et les validations des époques. Au centre se trouve la production nette sur le plateau et le repère. A droite, le résultat net des validations et du benchmark.

Relu, données normalisées à l'intervalle 0-1

linéaire (linéaire/aucune fonction d'activation), normalisé à la plage 0-1

linéaire (linéaire/aucune fonction d'activation), normalisé à +-1

sigmoïde, normalisé à la gamme 0-1

sigmoïde, données normalisées à l'intervalle +-1


 
Rorschach:
ça a l'air bien sur le relu, transpire le vrai marché
 
Prédiction du prix des actions à l'aide de RNN
nate-benton90/Tutorials-1
nate-benton90/Tutorials-1
  • nate-benton90
  • github.com
Code for all my tutorials. Contribute to nate-benton90/Tutorials-1 development by creating an account on GitHub.
[Supprimé]  
Rorschach:
Prédiction du prix des actions à l'aide de RNN

Bonne MA, mais pas tout à fait aussi bonne que la SMA... il y a encore beaucoup de choses à attendre.

LOL

 
Evgeny Dyuka:
semble bien sur le relu, transpirer le marché réel

C'est Tanh que je préfère jusqu'à présent.

 
Maxim Dmitrievsky:

C'est une bonne MA, mais pas tout à fait aussi bonne que la SMA... il y a de quoi être impatient.

lol

Ceci est une référence à cet article


Dans nsdt, il y avait une maximisation du profit de la fonction de fitness, comment la faire dans keras ? N'est-ce pas une formation sans professeur ?

[Supprimé]  
Rorschach:

Ceci est une référence à cet article


Dans nsdt, il y avait une maximisation du profit de la fonction de fitness, comment la faire dans keras ? N'est-ce pas apprendre sans professeur ?

Eh bien, faites-le comme ça, comptez au lieu de ceux qui sont standard.

 

Hé, vous, les machinistes, je veux juste dire, vous n'êtes jamais fatigués des conneries ? Je ne suis plus payé pour mes articles, alors j'ai le droit de m'amuser. Koolie, si la grange brûle, la maison aussi.... :-) Alors, avons-nous des idées intéressantes ou allez-vous continuer à faire passer des conneries aux jeunes ? ? ????

Alors..... juste par curiosité....


Max, votre thème n'est intéressant que pour BO, quand vous êtes armé plus cool que les organisateurs de ce, mais pas plus. Alors pourquoi ne pas les battre en douce pour qu'ils ne se montrent pas. Qu'est-ce que vous en dites ? Je suis juste le même thème, j'ai farfouillé et j'ai eu une limitation importante en travaillant avec BO. Qu'en pensez-vous ?

[Supprimé]  
Mihail Marchukajtes:

Hé, vous, les machinistes, je veux juste dire, vous n'êtes jamais fatigués des conneries ? Je ne suis plus payé pour mes articles, alors j'ai le droit de m'amuser. Koolie, si la grange brûle, la maison aussi.... :-) Alors, avons-nous des idées intéressantes ou allez-vous continuer à faire passer des conneries aux jeunes ? ? ????

Alors..... juste par curiosité....


Max, votre thème n'est intéressant que pour BO, quand vous êtes armé plus cool que les organisateurs de ce, mais pas plus. Alors peut-être qu'on peut les effacer en douce pour qu'ils ne se montrent pas. Qu'est-ce que vous en dites ? Je suis juste le même thème, j'ai farfouillé et j'ai eu une limitation importante en travaillant avec BO. Qu'en pensez-vous ?

Lequel ? Rien ne marche, on a vérifié.

Tu vas apprendre Python, alors va l'apprendre. C'est utile. Vous avez peut-être raison, mais ne comptez pas sur les bénéfices des réseaux neuronaux.

1...187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893...3399
Nouveau commentaire