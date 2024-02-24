L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1755
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
que regardez-vous sur les tendances locales, elles sont différentes dans le temps, comment faites-vous la gradation, au moins la logique comment ? Bien sûr qu'elle l'est. La réponse est dans le test sur tous les symboles de 70 à 20 par tic-tac )))) et si le bénéfice dans 90% des séries ))))). Bien que la probabilité de merde soit une évidence... et que 10% soit toujours là .... Il faut toujours éduquer et choisir de ne pas participer aussi. ....
Tout est assez stupide. Par exemple, l'indicateur rsi est lissé par régression polynomiale dans une fenêtre glissante d'une longueur donnée. Soustrait la première valeur, obtient une tendance locale à partir de zéro. Ensuite, nous essayons d'échantillonner les transactions à différentes fréquences, à partir de différentes distributions, et nous choisissons la variante qui est stable sur les nouvelles données.
comme ceci
https://www.mql5.com/ru/articles/4777
Tu es ivre ? ))
Vous avez raison, la croyance et la compréhension du problème sont des choses trop différentes. Si vous devenez public, alors le même problème en termes différents, pas plus. votre proposition est trop large)))))
C'est assez brutal. Par exemple, l'indicateur rsi est lissé par régression polynomiale dans une fenêtre glissante d'une longueur donnée. La première valeur est soustraite, on obtient une tendance locale à partir de zéro. Ensuite, nous essayons d'échantillonner les transactions à différentes fréquences, à partir de différentes distributions, et nous choisissons la variante qui est stable sur les nouvelles données.
comme ceci
https://www.mql5.com/ru/articles/4777
c'est ce que je pensais.... triste même si les algorithmes ont 20 ou 30 ans.... la réponse, nous ne sommes pas les premiers. Moyennage dans le filtre actuel, dans l'algorithme à l'enfer.... Je ne peux pas l'expliquer, mais en regardant l'ancienneté des algorithmes, on en vient à la conclusion que leurs résultats sont aléatoires, que quelque chose ne va pas. Je vais l'analyser aujourd'hui, je ne sais pas quoi et comment et je ne sais pas quoi faire avec les trucs du passé dans le filtre.
C'est un moyen merveilleux de prendre en compte toutes les TF avec un seul algorithme et de tirer les bonnes conclusions. Les anciens dirigeants n'ont tout simplement pas eu cette possibilité.
Je m'en doutais un peu. .... triste bien que les algorithmes aient 20 ou 30 ans.... la réponse, nous ne sommes pas les premiers. Le calcul de la moyenne dans le filtre actuel, dans l'algorithme à hell.... Je ne peux pas l'expliquer, mais en regardant l'ancienneté des algorithmes, on en vient à la conclusion que leurs résultats sont aléatoires, que quelque chose ne va pas. L'analyse d'aujourd'hui, je ne sais pas encore quoi et comment, et les dernières bonnes choses dans le filtre.
c'était juste un exemple, parfois vous avez encore besoin de lisser les séries.
Très bien, la croyance et la compréhension sont des choses trop différentes. Si vous devenez public, alors une tâche homogène sur des termes différents, pas plus. Votre proposition est trop large)))))
Quelle putain de foi ? De quoi parlez-vous, bordel ? Qu'est-ce qui est large dans un seul ensemble de données pour tous ? Comment cela fonctionne-t-il ?
C'est quoi le problème avec vous ? Qu'est-ce que vous faites ?
D'accord, j'ai compris, je suis le seul.
J'essaie de trouver comment prendre en compte toutes les TF avec un seul algorithme et tirer les bonnes conclusions. Les anciens dirigeants n'ont tout simplement pas eu cette possibilité.
Analyse spectrale
Il existe depuis une centaine d'années).
Et si nous créions un jeu de données (unifié pour tous) avec des objectifs et des prix + divers indicateurs utiles et que nous le postions ici, que nous fassions un test et une trace et aussi "test2" pour une vérification complète de l'OOS du modèle déjà entraîné.
Les gens téléchargeront l'ensemble de données et essaieront d'améliorer la qualité de la classification. Si quelque chose fonctionne, il sera ajouté à l'ensemble de données en tant que caractéristique/indicateur.
Cela nécessite un niveau suffisant de compréhension des objectifs des personnes, ce qui est difficile à atteindre dans un cadre public. Les gens feront des choses au lieu de cibler des actions, poseront des questions et perdront du temps et votre temps aussi))))).
exige un niveau suffisant de compréhension des objectifs des personnes, ce qui est difficile à atteindre dans un forum public. Les gens entreprendront des actions non ciblées au lieu d'actions ciblées, poseront des questions et perdront du temps, et votre temps aussi))))).
Quelles sont les autres actions ciblées ? De quoi parlez-vous ?
la cible est une variable cible dans l'ensemble de données ! ou une étiquette de classe ou cible, étiquette, classe, quel que soit le nom que vous voulez lui donner..... ce n'est pas une chose subjective mais un vecteur clair et souvent binaire !
Elle exige un niveau suffisant de compréhension de l'objectif de la tâche, ce qui est difficile à fournir dans un cadre public.
C'est tout aussi simple, et succinct.
Si vous ne pouvez pas réduire les erreurs dans l'ensemble de données, cela signifie qu'il n'y a pas de compréhension, si vous ne comprenez pas, alors asseyez-vous et n'écrivez pas ! Et il lit les gens intelligents, alors que les gens intelligents sont ceux qui ont réussi à réduire l'erreur.
Tout est clair et non contradictoire !
Les plus intelligents le deviennent parce qu'ils travaillent dans une pseudo-équipe, car ils travaillent sur un seul ensemble de données.
Les stupides deviennent plus intelligents parce qu'ils regardent les intelligents le faire.
Les ensembles de données obtiennent de nouvelles caractéristiques qui permettent de mieux prédire la cible.
Tous gagnent !, mais vous devez le comprendre et personne ne peut le faire ((
Analyse spectrale
cela a été inventé il y a 100 ans ;))
Je comprends, mais c'est pour une moyenne, ou plutôt un éclaircissement, la question est de savoir comment faire le même algorithme pour toutes les échéances et comment décider si l'échéance cible est de 15 minutes au lieu de 5 minutes et qu'ensuite on regarde les données horaires, puis les données horaires se sont terminées et on est revenu à 1 minute, puis à 5 minutes. Limiter l'écart de tendance minimum est compréhensible, mais il s'agit juste d'un seuil de rentabilité, pas d'une maximisation du profit. Comment calculer/estimer rapidement sur quelle TF un profit sera maximal ? Et dans le même temps, le risque d'attente ne sera pas dépassé au seuil de rentabilité.
Quelles autres actions ciblées ? De quoi parlez-vous ?
L'action ciblée est ce que nous supposons que les gens, les faiseurs ou les amis devraient faire et feront lorsque nous faisons quelque chose ensemble. Mais parfois tu dis une chose et ils ne te comprennent pas comme tu le penses. Dans les tâches à une syllabe, cela est facile à corriger. Dans les cas complexes, c'est plus compliqué.