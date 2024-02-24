L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1754
Passons à la classification, les mesures sont claires, vous pouvez toujours comparer avec quelqu'un d'autre, et c'est facile.
J'ai une idée intéressante, une sorte de chlege utile.
Et si nous créions un jeu de données (le même pour tout le monde) avec des objectifs et des prix + divers indicateurs utiles et que nous le postions ici, que nous fassions un test et une trace et un "test2" pour une vérification complète du modèle déjà entraîné.
Les gens téléchargeront des ensembles de données et essaieront d'améliorer la qualité de la classification. Si quelque chose va bien, il sera ajouté à l'ensemble de données comme puce/indicateur.
Le résultat :
1) L'ensemble de données sera amélioré, les caractéristiques qu'il contient seront améliorées.
2) Les modèles s'améliorent
3) La compréhension de la façon de travailler avec les fonctionnalités et l'AMO évolue.
4) Bien qu'éloigné, mais travail en équipe
5) C'est bon pour tout le monde, tout le monde en profitera et il y aura enfin une unité, pas de chamailleries, et le défi est une incitation à faire mieux que les autres.
chacun son truc...
chacun à propos de son propre...
un seul ensemble de données avec une seule cible pour toutes les données.
C'est la solution !
Il y aura alors plus de discussions sur un seul projet au lieu de chacun pour son propre projet, et il y aura plus de compréhension entre tous parce que chacun est dans un seul projet au lieu de chacun dans le sien.
C'est la solution !
Alors la conversation ne porterait pas sur une seule chose, mais sur l'amélioration de tous, et il y aurait plus de compréhension entre tous, car tous sont dans un même projet, et non chacun dans le sien.
Le socialisme est une bonne chose, mais lorsque la foule manque de compréhension commune, une foi commune ne nous sauvera pas.
CHACUN doit croire en ce qu'il croit, car il sera récompensé en fonction de sa foi et de ses actes.
Tu es ivre ? ))
sera le même, mais de gauche à droite
Eh bien, ce n'est pas sur un pied d'égalité.
Vous pouvez vous adresser à moi en tant que vous.
sur vous - vous tous ici)
En général, il s'agit d'une approche imparfaite, vous pouvez monter accidentellement n'importe quelle pièce, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Si vous considérez la hauteur des triangles comme une probabilité de préserver le modèle trouvé, alors l'approche de Maxim est plus logique.
comment regarder les tendances locales, elles sont différentes dans le temps, comment faire une gradation, du moins la logique de comment ? Bien sûr qu'elle l'est. La réponse est dans le test sur tous les symboles de 70 à 20 par tic-tac )))) et si le bénéfice dans 90% des séries ))))). Bien que la probabilité de merde soit une évidence... et que 10% soit toujours là .... Vous devez toujours apprendre et vous l'obtenez aussi....