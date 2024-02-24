L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1749

Maxim Dmitrievsky:

Enregistrez une vidéo avec des explications, c'est tellement peu clair.

Je veux dire que le langage "pondéré" du réseau lui confère une universalité, et qu'il peut fonctionner avec tous les types de données(après les avoir converties en "poids"). Et c'est l'unification (réduction à un seul système/forme).
 

Je vais choisir une couleur pour le lamba...

Ne me dites pas qu'il y a une erreur, j'ai regardé... je ne l'ai pas trouvé ... j'espère ne pas le trouver))

 
Aleksey Nikolayev:

Une fonction multidimensionnelle est une fonction mathématique ordinaire dont le domaine de définition est un espace multidimensionnel. Dans le cas de NS, il s'agit de l'espace des caractéristiques.

Je voudrais vous demander, en tant que mathématicien, si vous avez étudié les mathématiques à l'école).

Je l'ai étudié. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'essence du dispositif NS ?
L'espace, les caractéristiques, la recherche, ne sont pas l'essence, mais font partie du travail. En tant que mots individuels dans une phrase, ils ne transmettent pas le sens et ne répondent pas à la question.

 
Aleksey Nikolayev:

...

Décrivez l'essence du dispositif NS, si vous la comprenez. Les termes issus des mathématiques et de la physique ne suffisent pas, à eux seuls, à décrire le mécanisme de fonctionnement et le dispositif.

Je me souviens d'avoir appris les systèmes automobiles dans des livres. Ainsi, les systèmes ont été décrits en détail, grâce à la formulation concise de l'essence.
Tag Konow:
Je veux dire que le langage "poids" du réseau lui confère une universalité, et qu'il peut fonctionner avec n'importe quel type de données(après les avoir converties en "poids"). Et c'est l'unification (réduction à un seul système/forme).

les données ne sont pas converties en un poids, mais chaque instance est pondérée et chaque entrée commence à affecter le résultat final différemment

Un neurone artificiel est un objet purement mathématique qui n'a pas de sens physique.

elle doit donc être comprise par les mathématiques

Téléchargez le livre de Heikin "neural networks full course".
mytarmailS:

Je vais choisir une couleur pour le lamba...

Ne me dites pas qu'il y a une erreur, j'ai regardé... je ne l'ai pas trouvé ... j'espère ne pas le trouver))

pas vraiment d'histoire

quelle est la méthode ?

 
Konow reg :
Étudié. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'essence du dispositif NS ?

En termes mathématiques, toute NS est une famille paramétrique de fonctions multidimensionnelles. Un ensemble de poids sont les paramètres qui définissent cette paramétrisation. L'apprentissage consiste à déterminer des valeurs spécifiques des poids, ce qui correspond à la sélection d'une cartographie multidimensionnelle particulière à partir de la famille paramétrique originale.

 
Maxim Dmitrievsky:

les données ne sont pas converties en poids, mais chaque instance est pondérée et chaque entrée commence à affecter le résultat final différemment

Un neurone artificiel est un objet purement mathématique qui n'a pas de sens physique.

donc vous devez le comprendre à travers les mathématiques

téléchargez le livre de Haykin "Neural Networks Complete Course".
Je l'ai téléchargé, merci.
 
Maxim Dmitrievsky:

petite histoire

quelle est la méthode ?

1.l'analyse spectrale

2.systèmes adaptatifs

3.les prévisions

4.MO

5. et deux dummies à la fin "DEMA" )))) pour le lissage du signal

 
Regehr Konow:
Je n'ai pas trouvé de définition indépendante de la "fonction multivariable". Il existe une "fonction de distribution" de la théorie des probabilités, et dans celle-ci se trouve une vue des "fonctions de distribution multivariées", mais il n'y a aucune mention de la technologie MO.

De toute évidence, les fonctions multidimensionnelles, si elles ont quelque chose à voir avec la NS, sont loin de son essence. Probablement quelque chose à voir avec la mise en œuvre de certaines nuances techniques. Moi, en revanche, j'essaie de comprendre l'essentiel.

x=y+z, bien que oui, il est étrange que les définitions, si les arguments sont plus de 1 alors il ... pas à la volée.

