L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1750

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
mytarmailS:

1.analyse du spectre

2.systèmes adaptatifs

3.les prévisions

4.MO

5. et deux dummies à la fin "DEMA" )))) pour le lissage du signal

OK, mais ne prenez pas le rouge et l'orange, préférez le noir mat ou l'argent métallique.
 
Maxim Dmitrievsky:
Ok, mais ne prenez pas le rouge et l'orange, mieux vaut du noir mat ou de l'argent métallique.

ahah ok )


Voici une autre section, même modèle, total oos.

Je n'arrive pas à y croire, je n'ai qu'une seule pensée : erreur quelque part, erreur quelque part, erreur quelque part)) mais où ?

[Supprimé]  
mytarmailS:

ahah ok )


Voici une autre section, même modèle, total oos.

Je ne peux pas le croire, je n'ai qu'une seule pensée : où est l'erreur, où est l'erreur, où est l'erreur )) mais où ?

très probablement il n'y a pas d'erreur, vous pouvez aller en production et ouvrir une nouvelle bonne vie

 
mytarmailS:

ahah ok )


Voici une autre section, même modèle, total oos.

je n'arrive pas à y croire, je n'ai qu'une seule pensée : où est l'erreur, où est l'erreur, où est l'erreur ;) mais où ?

belle photo, meilleure que les précédentes))) qu'est-ce qui a changé dans les dernières photos ?

 
Valeriy Yastremskiy:

Belle photo, meilleure que les précédentes))) Qu'est-ce qui a changé par rapport aux photos précédentes ?

adaptabilité accrue

 
Maxim Dmitrievsky:

il n'y a probablement pas d'erreurs, vous pouvez entrer en production et vous ouvrir à la nouvelle vie agréable.

Si vous vous ouvrez à une nouvelle vie agréable pendant longtemps, elle s'ouvrira à vous).

[Supprimé]  
Aleksey Nikolayev:

Si vous vous ouvrez à une nouvelle vie agréable pendant longtemps, elle commencera à s'ouvrir à vous).

Vrai )

 
mytarmailS:

adaptabilité accrue

pas un mauvais filtre de faux drapeau))))

 
mytarmailS:

ahah ok )


Voici une autre section, même modèle, total oos.

je ne peux pas le croire, je n'ai qu'une seule pensée : où est-ce une erreur, où est-ce une erreur, où est-ce une erreur )) mais où ?

Vérifiez à nouveau à 100%, pour le caractère aléatoire, le peeking, etc.
 
Mihail Marchukajtes:
Vérifiez à nouveau à 100%, pour le caractère aléatoire, le peeking, etc.

Yep, bug trouvé )

la conversion de la matrice avait 1 au lieu de 10 )

Eh bien, c'était un peek....

Dis, combien de fois...

1...174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757...3399
Nouveau commentaire