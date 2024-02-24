L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1750
1.analyse du spectre
2.systèmes adaptatifs
3.les prévisions
4.MO
5. et deux dummies à la fin "DEMA" )))) pour le lissage du signal
Ok, mais ne prenez pas le rouge et l'orange, mieux vaut du noir mat ou de l'argent métallique.
ahah ok )
Voici une autre section, même modèle, total oos.
Je n'arrive pas à y croire, je n'ai qu'une seule pensée : erreur quelque part, erreur quelque part, erreur quelque part)) mais où ?
Voici une autre section, même modèle, total oos.
Je ne peux pas le croire, je n'ai qu'une seule pensée : où est l'erreur, où est l'erreur, où est l'erreur )) mais où ?
très probablement il n'y a pas d'erreur, vous pouvez aller en production et ouvrir une nouvelle bonne vie
belle photo, meilleure que les précédentes))) qu'est-ce qui a changé dans les dernières photos ?
adaptabilité accrue
il n'y a probablement pas d'erreurs, vous pouvez entrer en production et vous ouvrir à la nouvelle vie agréable.
Si vous vous ouvrez à une nouvelle vie agréable pendant longtemps, elle s'ouvrira à vous).
Vrai )
pas un mauvais filtre de faux drapeau))))
Vérifiez à nouveau à 100%, pour le caractère aléatoire, le peeking, etc.
Yep, bug trouvé )
la conversion de la matrice avait 1 au lieu de 10 )
Eh bien, c'était un peek....
Dis, combien de fois...