L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1752

mytarmailS:

Pas de coup d'oeil furtif, lot de réparation

économétrie + Les :)


 
Maxim Dmitrievsky:

Sorcier droit)))) qu'est-ce qu'une forêt ?
Valeriy Yastremskiy:
Sorcier droit)))) qu'est-ce qu'une forêt ?

Forêt aléatoire

Je veux beaucoup d'offres, mais ça ne marche pas encore.
 
Maxim Dmitrievsky:

Random Forest.

Je veux beaucoup d'accords, mais ça ne marche pas encore.

Max, que Dieu te bénisse et te garde !

Remplissez vos poches d'argent, et tout l'enfer se déchaîne. Amen.

Alexander_K2:

Max, que Dieu te sauve et te protège !

Remplir ses poches d'argent liquide et se perdre. Amen.

Maxim Dmitrievsky:

Eh bien trop jolie. Surtout si l'on considère à quel point le marché a été différent depuis un mois et demi. Il aurait dû monter ou descendre.

 
Maxim Dmitrievsky:

C'est amusant, l'implémentation de l'auteur était en Fortran)))) combien de signes y avait-il (quoi)))) ?
Valeriy Yastremskiy:
C'est drôle, la mise en œuvre de l'auteur était sur Fortran)))) combien de fonctionnalités étaient (quoi)))) ?

régressions locales, incréments. Sélectionne les caractéristiques par lui-même, laisse 10-15 sur 250

ah, plus de chiffres d'horloge via van hott
Andrey Khatimlianskii:

C'est trop beau. Surtout si l'on considère à quel point le marché a été différent au cours du dernier mois et demi. Il aurait dû monter ou descendre.

Pas du tout, c'est moche...

 
Maxim Dmitrievsky:

Ouais, c'est moche...

Pourquoi y a-t-il beaucoup d'offres ? Pour nourrir un courtier ?
L'essentiel est la qualité, pas la quantité.
Si vous ajoutez la gestion des lots, la courbe sera plus rapide.

