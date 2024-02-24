L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 874
Comment savoir si elles conviennent ? Faites-vous du NS (réseaux neuronaux) ?
Et si non, que faites-vous ? Et cela serait plus proche du sujet du MO).
En cours de préparation, pour ainsi dire, je veux normaliser les cibles et leur donner une note - très mauvais - complètement nul, moyen - correct, très bon - également nul (pour la rareté).
Alors, que faites-vous ? Un champ ?
Dans quel état dois-je les chercher et vérifier s'ils conviennent ? Je n'ai pas la connaissance - je suis un idiot, alors je demande aux plus intelligents.
http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/
Vous avez besoin d'un Sigmoïde Logistique (en bas de la page)
substituer vos données normalisées de 0 à 1 dans la fonction.
Je fantasme - avant-hier soir, j'ai inventé une méthode pour sélectionner les prédicteurs (pour moi, c'est le calcul des filtres), et je veux l'essayer.
En plus des indicateurs naturels, je veux utiliser certains coefficients estimés - ce qui sera le mieux - je ne le sais pas encore. Ce n'est peut-être rien et je délire, mais je vais vérifier...
Merci, je vais m'en occuper !
Qu'est-ce que vous en faites ?
Que dois-je faire ?
besoin de faire plus pour les tics
que nous devrions faire pour les tics...
Je vois...
Eh bien, quel était le but/concept original ?
tu sais, en passant au crible les flux qu'Alessandro a écrit sur
pour obtenir une distribution de Poisson des rendements ou quelque chose du genre
est en fait un tas de conneries.
Pour le comprendre, il suffit de poser une question "Pourquoi ?" et d'essayer d'y apporter une réponse raisonnable.