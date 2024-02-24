L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 874

Nouveau commentaire
 
Yuriy Asaulenko:

Comment savoir si elles conviennent ? Faites-vous du NS (réseaux neuronaux) ?

Et si non, que faites-vous ? Et cela serait plus proche du sujet du MO).

En cours de préparation, pour ainsi dire, je veux normaliser les cibles et leur donner une note - très mauvais - complètement nul, moyen - correct, très bon - également nul (pour la rareté).

 
Aleksey Vyazmikin:

Je suis en train de me préparer, pour ainsi dire, à normaliser les objectifs et à leur attribuer une note - très mauvais - complètement nul, moyen - correct, très bon - tout aussi nul (car rare).

Alors, que faites-vous ? Un champ ?

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin:

Dans quel état dois-je les chercher et vérifier s'ils conviennent ? Je n'ai pas la connaissance - je suis un idiot, alors je demande aux plus intelligents.

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

Vous avez besoin d'un Sigmoïde Logistique (en bas de la page)

substituer vos données normalisées de 0 à 1 dans la fonction.

Exponential Shaping Functions - Golan Levin and Collaborators
  • www.flong.com
A collection of functions for shaping and tweening signals in the range 0 to 1.
 
Yuriy Asaulenko:

Alors, que faites-vous ? Zone ?

Je fantasme - avant-hier soir, j'ai inventé une méthode pour sélectionner les prédicteurs (pour moi, c'est le calcul des filtres), et je veux l'essayer.

En plus des indicateurs naturels, je veux utiliser certains coefficients estimés - ce qui sera le mieux - je ne le sais pas encore. Ce n'est peut-être rien et je délire, mais je vais vérifier...

Maxim Dmitrievsky:

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

Vous avez besoin d'un Sigmoïde Logistique (en bas de la page)

Remplissez-le avec des données normalisées de 0 à 1.

Merci, je vais m'en occuper !

[Supprimé]  

Dossiers :
ErlangReturns.mq5  6 kb
[Supprimé]  
Maxim Dmitrievsky:

Qu'est-ce que vous en faites ?

[Supprimé]  
Oleg avtomat:

Que dois-je faire ?

Je ne sais pas, nous pourrions aller à l'Assemblée nationale.

besoin de faire plus pour les tics

[Supprimé]  
Maxim Dmitrievsky:

Je ne sais pas, vous pourriez déposer une demande d'indemnisation.

que nous devrions faire pour les tics...

Je vois...

Eh bien, quel était le but/concept original ?

[Supprimé]  
Oleg avtomat:

Je vois...

Quel était donc le but/concept initial ?

tu sais, en passant au crible les flux qu'Alessandro a écrit sur

pour obtenir une distribution de Poisson des rendements ou quelque chose du genre

[Supprimé]  
Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, le filtrage des flux dont Alesander a parlé...

obtenir une distribution de Poisson des rendements ou quelque chose comme ça.

est en fait un tas de conneries.

Pour le comprendre, il suffit de poser une question "Pourquoi ?" et d'essayer d'y apporter une réponse raisonnable.

1...867868869870871872873874875876877878879880881...3399
Nouveau commentaire