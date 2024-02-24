L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1737
k-means, le plus simple
Eh bien, c'est la même chose.
Essayez dbscan, je pense que c'est mieux.
Tu vois, je peux même voir ce que tu regroupes)) Je suis fou de moi.)
J'ai montré quelque part (car je ne sais plus où, car je n'ai pas fait de trading depuis plus d'un mois) que la distribution de probabilité des incréments de marché est le produit des distributions gaussienne et exponentielle (ou en général - erlangienne) de la CB.
La distribution Erlang est responsable des intervalles de temps entre les tick quotes et le générateur de ces nombres ressemble à ceci
Ici, Lambda est l'intensité du flux d'événements (citations).
Si Lambda=const, le processus est stationnaire, mais l'intensité du flux du marché est différente à différents moments du temps, c'est-à-dire Lambda=f(t) qui détermine le processus non stationnaire en général.
Ainsi, afin de distinguer un processus stationnaire, il est nécessaire de considérer des sections séparées de la BP avec la même densité de flux comme un tout.
Ainsi, les tentatives de diviser la TA en heures dans une journée, puis de "coller" ces heures ensemble - ont clairement un droit à la vie.
P.S.
D'après mes calculs, la même densité de flux est observée dans les heures suivantes d'une même journée :
0
1, 23
2, 5, 22
3, 4, 8, 21
6, 7
9, 12, 19
10, 11, 15, 18
13, 14
16
17
20
Eh bien, c'est juste pour information...
Tu vois, je peux même voir ce que tu regroupes.)
Pourquoi tu flippes ? Je l'ai écrit au début.
Où ? Je ne l'ai pas vu.
pouvez-vous extraire les matrices avec les centroïdes pour les utiliser séparément dans un autre programme avec de nouvelles données ?
Peut-être que R a cette fonctionnalité ? Vérifiez.
Si j'ai bien compris, oui, je peux.
enseigner
réécrire spécifiquement ce que vous voulez faire sans coder inutilement
trois centroïdes de trois clusters
réécrivez exactement ce que vous voulez faire afin de ne pas coder inutilement
après le modèle d'ajustement, il devrait y avoir une matrice ou quelque chose comme ça, selon l'algorithme.
qui peut être utilisé pour calculer les prédictions sur les nouvelles données... et sur les anciennes données...
de le transférer sur le métaque et de le lire dans le testeur