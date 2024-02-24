L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1670

Nouveau commentaire
 
Mihail Marchukajtes:
De quoi parlez-vous ici.... ? Qu'est-ce que j'ai manqué ?

Equi montre comment les enchères se déroulent aujourd'hui ?

 
Vizard_:

equi montre comment les enchères se déroulent aujourd'hui ?

Je ne vais pas mentir, c'est triste dehors. Je suis assis au milieu d'un achat. Je pense que je vais y arriver. Pourquoi tu ne me le dis pas ? Vous êtes timide ? :-)
 
Encore une fois, je n'arrive pas à monter la machine à monstres sur myl, donc j'échange sans Skynet. Juste sur une intuition, ce qui n'est pas bon.... Je vais fermer cette position et revenir à un contrôle rigide du système. Je commence à en avoir assez :-(.
 

Au fait, je cherchais un nouveau clavier dans l'arrière-boutique et j'ai trouvé tout un tas de munitions. Je pense que c'est l'heure de la chasse, donc je vais définitivement aller tirer sur cans..... Une sorte de soulagement...

 
Mihail Marchukajtes:

Au fait, je cherchais un nouveau clavier dans l'arrière-boutique et j'ai trouvé tout un tas de munitions. Je pense que c'est l'heure de la chasse, donc je vais définitivement aller tirer sur cans..... C'est un soulagement...

Ce n'est pas comme pisser dans les chaussures de son voisin.


 

Ou en voici un autre avec un gars qui a retourné le bateau sur..... Ehhhhhh il fut un temps :-)


Comment s'isoler ?

 
Mihail Marchukajtes:
Encore une fois, je n'arrive pas à faire monter la machine à monstres sur Mile, donc j'échange sans Skynet. Juste une intuition, ce qui n'est pas bon.... Je vais fermer cette position et revenir à un contrôle rigide du système. Je commence vraiment à en avoir assez :-(.

ça n'a pas d'importance, tu vas perdre de toute façon...

 
Mihail Marchukajtes:

Au fait, je cherchais un nouveau clavier dans l'arrière-boutique et j'ai trouvé tout un tas de munitions. Je pense que c'est l'heure de la chasse, donc je vais définitivement aller tirer sur cans..... C'est un peu un soulagement...

Des cartouches à balles ou quelque chose de plus intéressant ?

 
aleger:

Des cartouches de fusil à pompe ou quelque chose de plus intéressant ?

Pas.... Cartouches ordinaires de calibre 12....
 
Vizard_:

On s'en fout, tu vas perdre de toute façon...

Non, je ne le ferai pas.
1...166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677...3399
Nouveau commentaire