L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1670
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
De quoi parlez-vous ici.... ? Qu'est-ce que j'ai manqué ?
Equi montre comment les enchères se déroulent aujourd'hui ?
equi montre comment les enchères se déroulent aujourd'hui ?
Au fait, je cherchais un nouveau clavier dans l'arrière-boutique et j'ai trouvé tout un tas de munitions. Je pense que c'est l'heure de la chasse, donc je vais définitivement aller tirer sur cans..... Une sorte de soulagement...
Au fait, je cherchais un nouveau clavier dans l'arrière-boutique et j'ai trouvé tout un tas de munitions. Je pense que c'est l'heure de la chasse, donc je vais définitivement aller tirer sur cans..... C'est un soulagement...
Ce n'est pas comme pisser dans les chaussures de son voisin.
Ou en voici un autre avec un gars qui a retourné le bateau sur..... Ehhhhhh il fut un temps :-)
Comment s'isoler ?
Encore une fois, je n'arrive pas à faire monter la machine à monstres sur Mile, donc j'échange sans Skynet. Juste une intuition, ce qui n'est pas bon.... Je vais fermer cette position et revenir à un contrôle rigide du système. Je commence vraiment à en avoir assez :-(.
ça n'a pas d'importance, tu vas perdre de toute façon...
Au fait, je cherchais un nouveau clavier dans l'arrière-boutique et j'ai trouvé tout un tas de munitions. Je pense que c'est l'heure de la chasse, donc je vais définitivement aller tirer sur cans..... C'est un peu un soulagement...
Des cartouches à balles ou quelque chose de plus intéressant ?
Des cartouches de fusil à pompe ou quelque chose de plus intéressant ?
On s'en fout, tu vas perdre de toute façon...