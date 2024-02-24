L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1076
La logique actuelle semble être comme PNN :) à l'exception de l'inférence bayésienne.
Non... PNN signifie "Pulsed Neural Network", c'est-à-dire qu'il faut prendre la décision dans un certain délai ou sortir et passer à la boucle suivante.....
Il suffit donc de gérer le processus de retardement en utilisant probablement la fonction TickCount() ou une autre fonction et une autre fonction pour interrompre la boucle si elle prend trop de temps...
nope, polynomial NN
Il se peut que la même terminologie "PNN" ait été utilisée pour "Pulsed Neural Network" et "Ploynomial Neural Network". mais voici ce que je regarde et il est dit que PNN signifie "Pulsed Neural Network" (réseau neuronal pulsé).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%
oui, mais je veux dire NN polynomial - il utilise gmdh et NN et l'inférence bayésiennevérifier le message privé
Oui, alors nous utilisons déjà PNN ici, mais nous n'utilisons pas la probabilité ici je suppose qui est définie dans le livre ... Ou avez-vous implémenté quelque part pour calculer la fonction de perte ou l'erreur en utilisant Pr(Probabilité de (x,y)) ?
A propos, qu'est-ce que "LOG LOSS" et "OOB LOSS" ...merci de les définir.
http://wiki.fast.ai/index.php/Log_Loss
J'utilise l'erreur de classification ou la perte logarithmique (entropie croisée) sur les ensembles de données de formation et de test (intégrée dans la métrique RDF). Le RDF renvoie ces erreurs après avoir appris
Ok, vous pouvez essayer de simplement le code et le tester si cela fonctionne ou pas....Puis, mettez-moi à jour...
Je rejoindrai après quelques heures...Mieux je comprendrai ces choses, plus vite et mieux nous pourrons améliorer l'algo, parce que vous avez fait tout le codage du RDF et donc je ne comprends pas ces termes et cette syntaxe rapidement :))).
Seul. Par écrit - ils ne fonctionnent pas. La nécessité d'un filtre le confirme.
Autant prendre des déviateurs ou autre et filtrer...
vous ne filtrez pas les données d'entrée avec lesquelles vous travaillez ? même un système de trading est un filtre, qui à son tour est composé d'autres filtres d'un ordre inférieur.
Le gars du site web a menti et vous a attiré dans ses études de programmation.
Maximka, vous êtes ridicule, vous avez décidé en 5 minutes de résoudre un problème avec quelques stupides "niveaux" de Donchin, un candidat des sciences techniques qui le résout depuis environ 10 ans et ne comprend pas ce qu'est le marché ou ce qu'est un niveau, vous êtes ridicule et primitif.
c'est ce que ce "PhD" vous a donné depuis 10 ans
ok
Vous avez déjà filtré les niveaux lorsque vous cherchiez la densité.
Nan, les densités étaient à propos d'autre chose...
Il y a juste des niveaux et des réactions, mais il manque quelque chose d'autre.
vous ne comprenez même pas que les niveaux extremum et les niveaux doncian sont la même chose
Je ne vais pas rire parce que c'est triste.
Et vous n'avez même pas compris que les extrema ne sont pas des niveaux (((
Je ne rirai pas parce que c'est triste.
sur la ligne 3-d suivante je veux appliquer des polynômes, ici nous devons ajouter quelques entrées aux variables, x et y, par exemple x*y, x*y^2, x^2*y
à la ligne 4 +1 entrée avec degré polynomial augmenté... corrigez-moi si je me trompe
Plus tard, il faudra rassembler toutes les étapes (lignes) en une seule boucle difficile :) Maintenant, le code ci-dessus semble très clair pour comprendre les étapes 1 et 2.
Oui, cela semble correct si vous comprenez 100% de ce que vous avez écrit en rapport avec RDF puisque je ne comprends que 50% à 60% jusqu'à présent :))))
Mais notez que vous devez écrire ce code encore et encore pour chaque ligne pour implémenter GMDH et RDF et c'est ce que j'ai fait juste dans une instruction switch case :))))
Je veux dire que si vous voulez remplacer ma fonction alors, vous devez l'écrire 10 fois.... :))))
Mais je doute également qu'il ne s'agisse plus de GMDH... mais d'un simple PNN.
Aussi, si vous connaissez l'usage de "Integration" utilisé dans la bibliothèque "ALGLIB" alors vous pouvez simplement appeler cette fonction au lieu des boucles for utilisées dans mon code...