L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2241
Dans différentes langues, dans différents termes... intéressant, bien sûr, mais cela devient ennuyeux sans explications intelligibles)))).
Quand j'étais jeune, un cadre me disait que si vous ne pouvez pas expliquer vos idées à un nettoyeur, elles ne valent rien))))).
J'ai inscrit des articles sur mon CV pour le poste d'analyste de données et j'ai reçu de nombreuses offres de grands bureaux.
mais j'ai un autre travail, c'est juste un hobby. Mais si le besoin s'en fait sentir, la route est ouverte.
C'est à ça que sert un certificat. Pas du tout une connaissance approfondie.
C'est une vieille histoire. Sans complication et vide. Et s'il a cru à ce conte, alors son niveau de compréhension est proche de celui du nettoyeur. Et ils se retrouveront.
Savez-vous quel est le nouveau nom d'un nettoyeur ?
Clint-manager.
;))))))))))
Une connaissance approfondie de quoi ? Comment trouver un motif dans SB ? C'est à vous de voir :)
je vous ai montré les schémas qui existent sur le marché financier et leur durée, en termes scientifiques.
le reste est une théorie de conspiration que vous pouvez garder.
Ça veut tout dire.
Je t'ai posé une question là, mais pour une raison quelconque, tu ne l'as pas remarqué.
Je vous le redemande :
A quoi penses-tu que les mascottes sont mauvaises ? Savez-vous ce qu'est une bouteille MA, ce que c' est ?
Une MA est une moyenne mobile, cela veut tout dire. Il n'y a rien à ajouter.et peu importe comment vous le comptez.
Autant pour vos connaissances...
Savez-vous ce qu'est un filtre passe-bas ?
non, je ne suis pas un radioamateur
Je suppose qu'il est possible de faire un "filtre" de n'importe quelles "fréquences" sans aller au-delà de la terminologie MAC, en optimisant selon un critère quelconque.
le "filtre" est un ordre d'augmentation des prix, et il est retardé.
Un MAC est un filtre passe-bas du premier ordre. C'est la forme la plus simple de LPF. Jetez un œil à la théorie du filtrage, vous y apprendrez beaucoup de choses utiles et intéressantes.
Vous êtes tellement imbus de vous-même, vous êtes tous des radioamateurs, mais vous ne connaissez rien à la radiocommunication et à la radiocommande. Sans cette connaissance, il n'y aurait pas de radio, pas de télévision, pas d'avions, pas de vols dans l'espace, etc. Il n'y aurait pas de systèmes REB, pas de systèmes de navigation, pas de systèmes de guidage de missiles, pas de systèmes de défense antimissile, etc.
Pensez-y, pensez à quel point vos connaissances sont plus larges ( ?) ou plus élevées ( ?) que celles de tous ces radioamateurs.
Une telle attitude ne suggère qu'un esprit pauvre, et vous répétez cette attitude sans réfléchir, en suivant votre idole, obsédé par TViMS, comme si TViMS était le roi des sciences et couvrait tout et partout.
