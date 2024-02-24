L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1083
hilarant...
la même chose.
Nous savons, nous avons entendu:)
ça ?
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=278340
Branchez-le sur le TS et voyez. Si vous êtes dans la grille, vous devez la préparer correctement, sinon elle va devenir folle (niveaux).
ici on cuisine normalement, c'est pas encore clair pour moi....
Les extrema habituels ne fonctionnent pas, diverses combinaisons complexes fonctionnent en cours de route, mais la grille ne les trouvera pas. J'aurais besoin d'un algorithme distinct qui rassemblerait les combinaisons et en vérifierait la validité, et ce n'est qu'à ce moment-là que le réseau serait prêt... mais il y a beaucoup de questions concernant l'algorithme, ou plutôt je ne sais pas encore comment l'implémenter, même au niveau du schéma fonctionnel...
Les arbres et ainsi de suite dans la forêt.
Eh bien, oui, mais c'est l'étape suivante, mais je suis bloqué sur la toute première - la transformation de l'information, donc pour chercher des combinaisons nous devons d'abord les créer, celles de diviser les données en certains morceaux de clusters que nous pouvons connecter, ajouter, jeter en général combiner... mais comment faire cela, que compter comme morceaux je ne sais pas...
Voici un modèle simple, mais le deux temps, pas de réseau ne sera pas trouver maintenant tirer ...
1) attendre le mouvement en zigzag
2) il s'agit d'un processus à plusieurs voies, le prix peut évoluer n'importe où, tant qu'il a franchi le seuil de 261,8.
3) Ce n'est qu'après que l'on peut s'attendre à un rebond de la ligne des 100 %, c'est-à-dire que la condition (2) peut se produire ou non, ou ne pas se produire du tout.
Le rebond peut ne pas avoir lieu, mais il est plus probable que quelque chose ne soit pas envisagé et qu'il (quelque chose) se produise.
1) Vous voyez, j'ai écrit un mouvement en zigzag dans le langage humain, tout est simple, mais quel est le mouvement - une vague dans un code ? Comment peut-on le programmer si le marché est fractal ? Et j'ai besoin de le programmer, et même de l'amener aux mêmes paramètres pour ensuite partager et faire ces combinaisons pour trouver quelque chose ...
2) Pour le mettre sur le net ne fonctionne pas, vous savez.... . Et sur le net, on ne trouve pas de situations de multi-mouvement et il n'y a que celles-là sur le marché... multi-mouvements - lorsqu'une situation découle d'une autre et qu'elle peut se poursuivre ainsi plusieurs fois.
Vous pouvez probablement faire un zigzag avec le 1 si la distance avec le 2 est suffisante pour éviter le redécoupage de
. Cherchez des articles - je crois que quelqu'un a mis en évidence les schémas zzz, etc.
Il n'y a pas besoin de hochets MO du tout...
Je l'ai lu et essayé les zigzags, la fractalité doit être surmontée d'une manière ou d'une autre...
La question n'est pas de savoir comment décrire le modèle donné, il y en a des centaines, la question est de savoir comment faire pour que le net recherche de tels modèles de classe, avec des variantes de mohodovy, avec une cible temporelle vague, etc...
la première chose à faire est bien sûr de convertir les données, donc je pense
il existe des méthodes pour estimer la fractalité, la plus populaire étant la dimension de comptage des boîtes.
Le temps peut être éliminé en utilisant les graphiques de Renko
Renco est le même que zigzag. vous devez également entrer le paramètre de la gamme et ce n'est pas bon.
Comment puis-je utiliser l'estimation de la fractalité ?
Renco n'est pas un PZ, Renco cachera tous les mouvements fins à l'intérieur de la barre - il fonctionne en traversant la brique Renco par la valeur de la brique Renco, il est décalé, mais il n'y aura pas de composante temporelle et pas de composante de bruit
Vous avez commencé par la fractalité, je vous ai donné la méthode que j'ai lue il y a une semaine sur hibrehabre.
Que représente la fractalité ? Personne ne le sait, je pense que c'est une estimation similaire à l'entropie, et tout ce que l'on peut trouver dans l'estimation de la fractalité ou dans les changements d'entropie, c'est que le marché a changé, mais on peut le voir à l'œil nu)))
Je suis en train d'étudier la dimension du comptage des boîtes, je ne l'ai pas encore écrite en code, je vais l'écrire, peut-être que quelque chose apparaîtra... mais j'en doute
Igor, tu n'as pas montré une distribution avec des oreilles ? Je l'ai perdu.
Laissez-moi regarder à nouveau et dites-moi de quoi et comment il a été obtenu.