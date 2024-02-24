L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1081
Très bien, voici un sujet pour vous que je pense que vous serez en mesure de comprendre, contrairement aux jeunes. Après tout, vous devez comprendre que les jeunes esprits nous lisent aussi..... :-) Booze.....
Le point clé du trading réel, contrairement à la recherche, aux études, etc., est la confiance dans le modèle lorsque vous le mettez sur le compte réel. Le moment où l'on commence à travailler avec TS est également très important, comme le montre la photo ci-contre. La question à laquelle doit répondre le HANDWATCHER sur le robot (nom cool que je me suis donné, non ?) est de savoir s'il faut ou non composer le TC maintenant ?????.
Mises GOSPELS !!!!!
Je parie que non, même si elle se tient sur real !!!!.
Les gourous ne sont pas écoutés, ils sont utilisés. Si on est admiré pendant plus d'un an, on est piégé. En exaltant l'autre, vous vous rabaissez vous-même. Arrêtez. Avec un vrai professeur, les étudiants deviennent rapidement des gourous. Pour mettre en garde les autres contre les gourous moustachus.
J'espère que c'est une citation d'un magazine féminin, sinon je commence à vous craindre tranquillement).
Vous pourriez me planter un couteau dans le côté si vous me rencontrez par hasard ?????.:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A propos de l'obsolescence, je suis entièrement d'accord avec vous, alors j'ai commencé à l'améliorer, mais un prix dérisoire de toutes les améliorations si l'avenir n'est pas certain et déterminer la généralisabilité future du polynôme est impossible et toutes les métriques actuelles n'ont rien à voir, et ne sont que la nature conditionnelle de la définition des modèles résultants. Les algorithmes et les méthodes dérivés ces dernières années améliorent certainement les résultats de la généralisation mais aucune des estimations connues ne détermine la généralisabilité future du polynôme. Et ils déterminent l'actuel avec une sévère surestimation et pas toujours de manière adéquate. Je suis sûr que vous ne comprendrez pas ce texte du premier coup, Maxime, alors relisez-le. C'est le poisson, pas la méthode de construction. Avec un polynôme de haute qualité, vous pouvez construire une modélisation sur une simple rétropropagation de l'erreur en cas de contingence..... so.... attendez une minute....
Il n'existe qu'un seul modèle de complexité optimale qui satisfait au critère de qualité externe. Ce n'est pas ta faute si tu ne connais pas le critère. Laisse tomber.
Allez, .... Pas moyen... Maximka... éclairez-moi. Je vous en serais reconnaissant.... Quel est votre critère ? ? ????
Ce savoir est trop sacré. Le vôtre et le mien. Pas un mot de plus. Les polynômes doivent être exclus des dialogues.
Eh bien, c'est ce que je veux dire. Ni vous ni moi ne les avons..... Mais j'ai une théorie et dans son cadre il y a des options intéressantes pour résoudre ce problème, que je veux mettre en œuvre dans mon bloc à Reshetov !!!! j'y ajouterai une expertise et juste pour cela je recevrai le prix de l'académie du cinéma !!!!! AAAA Max, qu'en pensez-vous :-)
C'est une longue attente.) Allez, postez une vidéo maintenant. Levez votre verre aux garçons. Faites des vœux (pas de noms).
Allez monsieur, je vais me coucher maintenant. ...... Vous savez pourquoi vous n'êtes pas payé pour vos posts, parce que vous les supprimez :-)
Je pensais que c'était mon Professeur, il apporte la lumière aux gens sans aucune compensation).
Je le suis, mais je suis payé pour ça et pas vous :-) Mais je les transporte gratuitement. Après tout, ma pensée a beaucoup de valeur :-) Vous, plus que quiconque, devriez le savoir......
feuilletage de l'article https://www.mql5.com/ru/articles/5008
un article sur "Hello world !" - rien de génial, mais j'étais intéressé par ce graphique.... c'est un peu le prédicteur parfait :)
ZS : Je ne suggère pas d'inverser les transactions par rapport à ce graphique !!! - pas de poisson là ;)
J'ai relu tout le fil hier - Mon Dieu, c'était une explosion ! Des foules de malades, se repoussant les unes les autres, déchirant les filets comme des lions, c'est-à-dire littéralement avec leurs dents. Brillant d'esprit et de folie... Ils servaient tout ce qui bougeait, même un diable chauve...
Et ensuite, que s'est-il passé ? Apathie, genoux faibles et vide... La gueule de bois habituelle.
Une fois encore, préparez des données d'entrée qui répondent aux exigences de Kolmogorov et vous serez satisfait.