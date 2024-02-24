L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1082
Hier, j'ai relu rapidement l'ensemble du fil de discussion - Dieu, c'était une explosion ! Des foules de malades, se repoussant les unes les autres, déchirant les filets comme des lions, c'est-à-dire littéralement avec leurs dents. Ils brillaient d'esprit et de folie... Ils servaient tout ce qui bougeait, jusqu'à un diable chauve...
Et ensuite, que s'est-il passé ? Apathie, genoux faibles et vide... La gueule de bois habituelle.
Encore une fois, préparez des données d'entrée qui répondent aux exigences de Kolmogorov et vous serez heureux.
Nous savons, nous avons entendu:)
C'est le point essentiel. Si quelqu'un vous dit qu'il est impossible de préparer une telle série, vous pouvez sans crainte lui cracher dans les yeux. Le sorcier y parvient tant bien que mal - il a pratiquement un BP fixe et garde soigneusement ce secret de transformation. Il y a quelque chose à garder - évidemment. C'est sur cela que nous devons travailler. J'utilise également le BP noir dans ma branche, mais à d'autres fins.
J'essaie de faire en sorte qu'une telle série sorte de n'importe quelle donnée sans que je le sache, en appuyant sur un bouton :))) et que plus d'argent entre dans ma vie naturellement.
C'est génial.
Nous allons attendre et voir... Très désireux de s'enivrer du neuroGraal. L'envie de ...
Génie.
Neuro Grail!
Cool !
Fait à partir d'un crâne ?
À mon avis, si vous voulez vraiment comprendre les réseaux neuronaux classiques, vous ne devez pas lire les traductions, en particulier les interprétations des experts locaux, car cela vous mènera à une impasse ou à des résultats erronés dès le départ.
Google en tête et un traducteur pour vous aider, vous serez heureux.
ne l'obtenez pas....
c'est assez clair.
prenons une série de Winner d'ordre 1, c'est à dire
ce qui signifie que l'igra est égale aux ikas multipliés par le coefficient de l'élément A correspondant, qui est différent pour chaque ikas...
qu'est-ce qu'il y a de si cool ?
hilarant
Eh bien, multipliez-en un par le prix.
hilarant...