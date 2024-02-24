L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2233

Aleksey Nikolayev:

Pour les vrais experts - phyton)

:D n'a pas fait attention

J'ai mal au ventre à force de rire ces jours-ci).
welimorn:
Bonjour à tous. Pouvez-vous me donner quelques conseils, m'aider dans la bonne direction, sur la façon d'exécuter un fichier .py à partir de mql5. Peut-être que quelqu'un pourrait avoir un scriptulina ou une fonction. Laissez le long, laissez la communication à travers le fichier. Je vous serai très reconnaissant si vous en avez).

dans l'éditeur méta de mt5 dans le dossier include, il y a des exemples pour win api

Je ne me souviens pas de ce qui passe exactement par quoi, quelque chose comme process create ou shell execute

vous pouvez également utiliser des scripts

Maxim Dmitrievsky:

dans l'éditeur méta de mt5, dans le dossier include, il y a des exemples pour win api.

Je ne me souviens pas de quoi exactement, quelque chose comme process create ou shell execute.

vous pouvez aussi utiliser des scripts, mais je n'ai pas essayé !

Merci ! Dans le script mql, nous avons vu une boucle qui attendait une occasion d'ouvrir le fichier:

   while(1)
     {
      string time  = TimeToString(TimeCurrent());
      int h=FileOpen("TimeCurrent.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT|FILE_COMMON);
      if(h==INVALID_HANDLE)
        {
         Print("Файл занят другой программой!");
        }
      if(h!=INVALID_HANDLE)
        {
         FileWrite(h,time);
         FileClose(h);
         break;
        }
     }

Et en python, nous avons vu une boucle avec une exception qui remplit la même fonction.

while True:

    try:
        myfile = open(data_dir+'TimeCurrent.txt', 'r')
    except IOError:
        continue

    with myfile as f:
        rez = f.read()
        if rez != old_rez:
            print(rez)
        old_rez = rez

Tout fonctionne même dans le testeur.

Si vous devez transférer des informations, l'api python vous permet d'obtenir différentes choses du terminal et d'ouvrir des transactions.

Au passage, il est intéressant via un fichier pour un testeur, l'essentiel est de ne pas tuer le SSD ;).

 

J'ai essayé de former un réseau neuronal en R à l'aide de la bibliothèque neuralnet.

Il y a 2 questions :

  1. Comment sauvegarder/charger le réseau formé?
  2. Comment puis-je évaluer l'influence des neurones d'entrée sur les performances du réseau ? (à la page 5 de ce fil, il y a une image avec une telle évaluation des entrées, je ne comprends pas comment l'afficher).
 
1.

model.rds ou écrire le chemin

saveRDS(model, "model.rds")      # сохранить
my_model <- readRDS("model.rds") # загрузить
Source:


2.

Si vous voulez savoir comment évaluer l'importance des caractéristiques, consultez le paquet NeuralNetTools, tout est clairement écrit dans les exemples.

L'apprentissage actif dans sa forme la plus pure n'a pas fonctionné. Mon idée s'est avérée plus robuste... J'ai écarté l'apprentissage actif pour l'instant. L'idée est intéressante, mais elle ne traîne pas dans les citations. On dirait que ça fait traîner les pips.

J'ai fouillé dans ce paquet.

modAL: A modular active learning framework for Python3 — modAL documentation
  • modal-python.readthedocs.io
Welcome to the documentation for modAL! modAL is an active learning framework for Python3, designed with modularity, flexibility and extensibility in mind. Built on top of scikit-learn, it allows you to rapidly create active learning workflows with nearly complete freedom. What is more, you can easily replace parts with your custom built...
 
Je connais l'API de Python. Voici l'idée de faire tourner des modèles dans le testeur. J'ai écrit quelques testeurs simples et ils sont tous bons, maintenant j'ai besoin de les exécuter dans un testeur pour MT pour me donner de l'espoir))))

d'autres modèles, pas les bustes ? quel est le problème avec mql ?

 
J'ai un classificateur sur des réseaux keras bidimensionnels ultra-précis. L'entrée est une représentation graphique d'une citation qui est empilée avec matplotlib. Dans mon testeur qui prend en compte le spread sur chaque position, tout va bien. Test pour 2020

J'ai essayé de le coupler avec mql en utilisant keras2cpp mais sans succès. J'ai donc décidé d'utiliser le fichier. Tout est lent de toute façon)) et la communication par fichier ne fera pas la différence.

