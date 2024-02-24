L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2233
Pour les vrais experts - phyton)
:D n'a pas fait attentionJ'ai mal au ventre à force de rire ces jours-ci).
Bonjour à tous. Pouvez-vous me donner quelques conseils, m'aider dans la bonne direction, sur la façon d'exécuter un fichier .py à partir de mql5. Peut-être que quelqu'un pourrait avoir un scriptulina ou une fonction. Laissez le long, laissez la communication à travers le fichier. Je vous serai très reconnaissant si vous en avez).
dans l'éditeur méta de mt5 dans le dossier include, il y a des exemples pour win api
Je ne me souviens pas de ce qui passe exactement par quoi, quelque chose comme process create ou shell execute
vous pouvez également utiliser des scripts
Merci ! Dans le script mql, nous avons vu une boucle qui attendait une occasion d'ouvrir le fichier:
Et en python, nous avons vu une boucle avec une exception qui remplit la même fonction.
Tout fonctionne même dans le testeur.
Si vous devez transférer des informations, l'api python vous permet d'obtenir différentes choses du terminal et d'ouvrir des transactions.
Au passage, il est intéressant via un fichier pour un testeur, l'essentiel est de ne pas tuer le SSD ;).
J'ai essayé de former un réseau neuronal en R à l'aide de la bibliothèque neuralnet.
Il y a 2 questions :
1.
model.rds ou écrire le cheminSource:
2.
Si vous voulez savoir comment évaluer l'importance des caractéristiques, consultez le paquet NeuralNetTools, tout est clairement écrit dans les exemples.
L'apprentissage actif dans sa forme la plus pure n'a pas fonctionné. Mon idée s'est avérée plus robuste... J'ai écarté l'apprentissage actif pour l'instant. L'idée est intéressante, mais elle ne traîne pas dans les citations. On dirait que ça fait traîner les pips.
J'ai fouillé dans ce paquet.
Je connais l'API de Python. Voici l'idée de faire tourner des modèles dans le testeur. J'ai écrit quelques testeurs simples et ils sont tous bons, maintenant j'ai besoin de les exécuter dans un testeur pour MT pour me donner de l'espoir))))
d'autres modèles, pas les bustes ? quel est le problème avec mql ?
J'ai un classificateur sur des réseaux keras bidimensionnels ultra-précis. L'entrée est une représentation graphique d'une citation qui est empilée avec matplotlib. Dans mon testeur qui prend en compte le spread sur chaque position, tout va bien. Test pour 2020
J'ai essayé de le coupler avec mql en utilisant keras2cpp mais sans succès. J'ai donc décidé d'utiliser le fichier. Tout est lent de toute façon)) et la communication par fichier ne fera pas la différence.