L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1035
Je répondais à la question "pourquoi avons-nous besoin de Spark ?".
Vous avez prouvé la nécessité du système de quelqu'un d'autre, mais vous n'avez pas pu montrer ce que vous pouvez personnellement faire avec votre bibliothèque et répondre à ma question spécifique, et il y a une tâche de compétences de niveau d'entrée. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1033#comment_8211170
En fait, le motif contient des signaux de stratégie simple sur le croisement des moyennes mobiles - EMA 9 et EMA 14, légèrement bruités, pour augmenter la rentabilité).
Je publie le modèle de réponse complet - solutions avec signaux initiaux, superposition d'indicateurs et exécution visuelle dans le testeur de l'un des EA formés sur les signaux ci-dessus.
Je colle EA_EURUSD_H1_NN - basé sur un réseau neuronal, EA_EURUSD_H1_RF - sur des forêts aléatoires,
Les Expert Advisors sont testés sur le serveur EURUSD H1 MetaQuotes-Demo, les graphiques de test appropriés sont présentés ci-dessous.
...neuronet
...forêts aléatoires
Sur les deux graphiques, il y a une période d'entraînement, c'est-à-dire la période des signaux d'entraînement, voir le modèle.
NN c'est ta grille secrète ?
et les caractéristiques sont exactement les mêmes ?
Vous devriez nous rejoindre dans notre salon de discussion, nous y discutons de stratégies et nous négocions. Il y a beaucoup de ségrégation par sujet, qui se soucie de ce qui est intéressant.
Les sujets importants ou secrets sont interdits aux personnes extérieures.
C'est clair depuis longtemps pour Spark, je n'ai pas demandé. Je parlais de l'idée. Cette approche avec spark est tout simplement hors de contrôle en raison de la manière inefficace d'apprendre et de la puissance requise.
La même chose peut être faite par optimisation dans le nuage MT5 sans échafaudage. Je ne connais pas votre résultat et je ne sais pas s'il vous permet de faire des bénéfices, mais ce n'est pas le cas et cet algorithme échouera toujours à cause des surajustements.
IALA
Il existe une opinion selon laquelle le modèle construit devrait toujours retourner 0 ou 1.
Mais que se passe-t-il si nous traitons le résultat renvoyé par le modèle comme celui d'un indicateur ? Essayer d'estimer un tel modèle par MSE, etc. ne servira à rien. Mais si vous appliquez un tel modèle avec des paramètres d'achat > 0,75 et de vente < 0,25, vous obtiendrez de bons bénéfices.
L'idée en elle-même : jeter plusieurs données de différents indicateurs dans une forêt aléatoire et obtenir un super indicateur.
La recherche du graal nécessite la vérification d'idées non standard.
La forêt ne donne pas de probabilités d'appartenance à une classe, donc ces inégalités n'ont aucun sens.
>< 0.5 et c'est tout, pas d'autre moyen. Et puis il y a la question de savoir ce qui est le mieux - des signes et des résultats binarisés ou non.vous pouvez diviser 0 à 100 en classes, il n'y a pas de différence, ce n'est pas la NS
S'il n'y a pas de probabilité, alors à quoi servent ces lignes ?
Oh, c'est vrai.
le résultat de tous les algorithmes de classification inclus dans ALGLIB n'est pas la classe à laquelle l'objet appartient, mais un vecteur de probabilités conditionnelles.
Mais ce n'est pas une grande consolation. Il y aura moins de signaux et pas nécessairement plus de résultats. Pour moi, par exemple, ce n'est pas le cas. Je fixe un seuil de 0,5 partout maintenant.
C'est la comparabilité des erreurs sur la trace et l'oob qui est beaucoup plus importante.
Mais ce sont des particularités des algorithmes modifiés.
AlgLib implémente la forêt aléatoire classique sans modification. C'est la même chose dans Spark.
Fixer le seuil à 0,5 = adapter les données au résultat.
P.S. Même les paramètres de la génération de la forêt aléatoire sont différents.
je pense que j'ai aussi algLib )
voici une description, je ne sais pas à quel point elle est "classique".
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/decisionforest.php