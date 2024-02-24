L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2218
Je lis mais ne comprends pas
Création d'étiquettes de formation (échantillonnage aléatoire)
Les échantillons d'apprentissage sont des ensembles de caractéristiques (ou tokens) et d'étiquettes correspondantes. La sortie du modèle doit être une information qu'il doit apprendre à prédire. Nous considérons le cas de la classification binaire, le modèle va prédire la probabilité d'assigner l'exemple d'apprentissage à la classe 0 ou 1. Il s'ensuit logiquement que les zéros et les uns peuvent se voir attribuer des sens de transaction : acheter ou vendre. En d'autres termes, le modèle doit apprendre à prédire le sens d'une transaction en fonction des paramètres de l'environnement (ensemble de caractéristiques).
Quelle est l'essence de cette randomisation, à quoi sert-elle ? que donne-t-il ?Pourquoi ces distances aléatoires pour les marques ?
Une prédiction pour les n-bars à venir. Quand vous ne savez pas combien de temps vous devez garder l'accord. Si vous ne savez pas combien de temps il faudra pour réaliser un bénéfice, vous pouvez poser des questions.
Si le prix se comportait comme un signal radio, le dépassement serait le moyen idéal de sortir d'une mauvaise transaction).
Bien dit !
C'est simple, vous devez accepter le fait que les mauvaises décisions sont la norme.
Et si, en prenant ces décisions, le bénéfice final se situe dans la zone négative, vous n'avez pas besoin d'une preuve supplémentaire que la méthode choisie est fondamentalement mauvaise.Je pense que tous ces blocages sont apparus à cause du forex, parce que le forex est conçu pour les mendiants (je suis l'un d'entre eux)). Par exemple, si vous ne connaissez pas la valeur réelle d'une position ouverte et que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une position longue, surtout si elle n'est pas rentable.
Le signal radio n'est pas éternel) et vous pouvez l'éteindre)