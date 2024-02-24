L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 512
Question à ceux qui ont résolu des problèmes de régression pour NS :
Qu'est-ce que vous introduisez comme valeur de formation (et qu'est-ce qu'il faut ensuite prédire) ?
Il existe des variantes :
1) 1 sortie avec l'incrément du prix de la prochaine barre (cela me semble inintéressant, car l'incrément du prix d'une barre est généralement insignifiant).
2) 10-20 sorties avec des incréments de prix pour 10-20 barres (semble nécessiter des ressources et du temps mais donne une meilleure précision).
3) 1 sortie avec le prix incrémental d'un extremum le long d'un zigzag (par exemple, dans le zigzag il y aura un extremum dans 15 barres et son prix)
Quelle option est la meilleure à votre avis ? Peut-être y a-t-il quelque chose de mieux ?Si la prévision est faite pour plusieurs barres à l'avance (p.2 et 3), il est évident que la probabilité de leur exécution diminue. Quel chiffre serait optimal ?
J'ai essayé le point 1, le modèle trouve quelques régularités.
Alexey (l'auteur de ce sujet) a suggéré de regarder non pas une barre à l'avance mais plusieurs barres, en choisissant expérimentalement jusqu'où regarder. Dans son cas, il y avait une classification, mais dans mon cas, pour la régression aussi, cette méthode améliore légèrement les résultats par rapport au point 1. C'est similaire au point 2, mais exactement avec un tas de sorties, je n'ai pas entraîné le modèle, j'en ai juste fait un pour chaque nouvelle cible.
Je ne peux pas me prononcer avec certitude sur le zigzag, rien n'a fonctionné pour moi, mais j'ai lu dans ce fil que c'est le contraire.
Je me demandais si cela avait un sens de perdre du temps sur le MO si les prévisions sont d'environ 50%. Je pense que ce sera la même chose pour les moûts.
S'il n'y a pas de différence dans les prédictions, pourquoi passer autant de temps sur des choses plus complexes avec des résultats simples ?
En général, avant de consacrer du temps aux MO-NS, vous devez d'abord décider à quoi ils servent et pourquoi ils sont nécessaires.
J'ai décidé qu'ils sont un complément aux CT classiques, et non un substitut aux méthodes classiques. Je n'en suis pas encore aux systèmes prêts à l'emploi, mais les résultats des modèles sont très bons.
