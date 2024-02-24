L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2212
comment ça vous ne pouvez pas... eh bien, vous pouvez le diviser))
si un critère a un minimum global de -1000, l'autre de 0, et le troisième de 150k
ne les rendez pas infinis, mettez-les simplement dans un intervalle comme tous les autres, de 0 à 1
Non, Max, ça ne marche pas comme ça, l'optimisation est une recherche de l'inconnu (fonctions, paramètres, etc.).
Pour placer "quelque chose" dans l'intervalle 0-1, je dois l'avoir, je ne l'ai pas, j'utilise l'optimisation pour le trouver.
peu importe... vous avez une fonction qui a besoin d'être maximisée/minimisée... tout
c'est pourquoi tous les F-i sains sont dans des gammes. et vous avez une fiole de fumeur
Écoutez, avez-vous déjà fait une recherche multicritères de paramètres dans votre vie ?
Je ne comprends pas ce que vous faites. Faites un schéma.
Vous entraînez le neurone pour le "profit maximum", c'est-à-dire pour un seul critère ( "profit maximum").
Alexander Alexandrovich dit que neuronka trouve la meilleure solution "ne pas faire de commerce". Je n'arrive pas à comprendre comment il a fait, mais bon...
Donc si le neurone a décidé "de ne pas échanger" Ainsi, si le neurone a décidé de "ne pas négocier", cela signifie que nous devons ajouter un critère supplémentaire (un nombre minimum de transactions) : "min. transactions".
Il s'avère que nous devons déjà optimiser en utilisant deux critères (ou 10)
Vous ne pouvez pas normaliser quoi que ce soit ici, car nous ne connaissons pas le résultat final.
Je pense que c'est le problème
quand personne ne comprend rien, mais ils commencent à construire par dessus.
c'est pourquoi il y a un cours sur les réseaux neuronaux pour les nerds.
probablement....
========================
a fait un grand échantillon test
dans la boîte est le morceau de l'essai (nouvelles données) que j'ai montré
Quoi qu'il en soit, pendant 5 minutes, il mangera la commission.
Mais il est possible de synthétiser un modèle intéressant
Il est nécessaire d'inclure immédiatement dans la fonction de fitness l'entraînement et le contrôle du modèle sur les échantillons d'arbres et de tests.
Jusqu'à présent, j'ai tout rendu très confus.
