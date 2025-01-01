//--- exemple d'utilisation de CArrayChar::AddArray(const char &[])

#include <Arrays\ArrayChar.mqh>

//---

char src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayChar *array=new CArrayChar;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute un autre tableau

if(!array.AddArray(src))

{

printf("Array addition error");

delete array;

return;

}

//--- utilise le tableau

//--- . . .

//--- supprime le tableau

delete array;

}