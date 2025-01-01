InsertArray

Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée.

bool InsertArray(

CArrayChar* src,

int pos

)

Paramètres

src

[in] Pointeur vers une instance de classe CArrayChar - source des éléments à insérer.

pos

[in] Position d'insertion de l'élément dans le tableau

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les élément ne peuvent pas être ajoutés.

Exemple :