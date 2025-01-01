DocumentationSections
InsertSort

Insére un élément dans un tableau trié.

bool  InsertSort(
   char  element      // Elément à insérer
   )

Paramètres

element

[in]  Valeur de l'élément à insérer dans un tableau trié

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être inséré.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayChar::InsertSort(char)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- trie le tableau
   array.Sort();
   //--- insérer l'élément
   if(!array.InsertSort('A'))
     {
      printf("Insert error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }