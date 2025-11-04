Rejoignez notre page de fans
ÉQUILIBRE-2011 - expert pour MetaTrader 5
Il s'agit en fait d'un "gridder" multidevises à risque limité.
Championnat de trading automatisé version 2011 - E04LC07-v4
La nouvelle version est EQ3-06.
Le code contient des commentaires.
Dans la nouvelle version :
- Correction d'un bug - erreur lors de la fermeture d'une position ;
- Ajout de quelques optimisations ;
- Ajout du mode "FreeTrade" - trading illimité (à un niveau donné de fonds libres).
Cet Expert Advisor n'est pas en mesure de montrer des résultats impressionnants, mais il peut fonctionner de manière rentable pendant une longue période, en maintenant une perte courante relativement constante. Si plus de paires sont utilisées, le résultat est meilleur. Si le TakeProfit est plus petit, le risque augmente, mais le résultat est également meilleur.
L'inconvénient est le moment du redémarrage. La variable "BestBallance" est alors annulée. Si la perte actuelle est supérieure à 10 %, cela conduit à clôturer avec une perte. Solution : vous pouvez définir une valeur plus élevée dans "OnInit".
