Spready TripleEdge – Manuel d'utilisation avec compte de surveillance en direct

⚠️ Configuration des entrées :





Les paramètres par défaut sont les suivants : risque par transaction = 10 $ et paramètres = 3 si votre solde est de 500 $ ou plus (dans la version actuelle, le paramètre 3 offre moins de risques et est plus rentable).

Il n'y a que 2 entrées :





Risque par transaction : Il s'agit du montant que vous risquez pour chaque transaction. Pour chaque tranche de 1 000 $ de solde initial, saisissez 10 $ pour un risque faible. Vous pouvez également commencer avec 500 $ pour un risque moyen. Après quelques semaines de trading, vous pourrez augmenter le risque, par exemple à 20 $.





Paramètres : Il y a 5 paramètres. Vous devez en saisir un de 1 à 6. En cas de faible tendance, le paramètre 1 générera de bons profits, tandis que le paramètre 5 sera plus efficace en cas de forte tendance. Consultez ci-dessous les résultats de trading en direct pour différents paramètres et choisissez ceux que vous souhaitez utiliser. Un paramètre peut être utilisé pour un compte MT4. Si vous souhaitez utiliser les 5 paramètres, créez 5 comptes MT4, chacun avec un solde initial d'au moins 1 000 $, puis connectez l'EA à chaque compte MT4 et spécifiez les paramètres.





Effet de levier requis :





Cet EA peut être utilisé avec un effet de levier de 1:1, ce qui nécessite un solde initial plus élevé. Il est donc recommandé d'utiliser un effet de levier de 1:500 ou plus si vous souhaitez utiliser ce conseiller expert avec un solde initial de 500 $.





Paires :





Ce conseiller expert est configuré pour 7 paires. Ces 7 paires doivent être identiques à celles indiquées ci-dessous. Certains courtiers utilisent des caractères supplémentaires ; dans ce cas, le conseiller expert n'ouvrira aucun ordre pour cette paire. La plupart des courtiers Forex utilisent des noms de paires similaires à ceux-ci :





EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD





Heure du serveur du courtier Forex :





La plupart des serveurs des courtiers Forex utilisant MT4 sont configurés sur le fuseau horaire EET. Il est recommandé d'utiliser un courtier avec un serveur EET pour de meilleures performances, mais le conseiller expert peut fonctionner avec n'importe quel courtier, quel que soit son fuseau horaire. Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux courtiers Forex utilisant le fuseau horaire EET.