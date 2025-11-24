Spready TripleEdge – Manuel d'utilisation avec compte de surveillance en direct

[MT5 version will come soon...]
Cet article contient les sections suivantes :
- ✅ Comment configurer ce robot Forex
- ✅ Compte de suivi en direct
- ✅ Conditions pour obtenir un VPS GRATUIT
⚠️ Comment configurer ce robot Forex :
- Ouvrez le graphique EURUSD 5M.
- Activez le trading automatique.
- Connectez le conseiller expert au graphique et cliquez sur OK.
- Watch this video on Youtube
Les paramètres par défaut sont les suivants : risque par transaction = 10 $ et paramètres = 3 si votre solde est de 500 $ ou plus (dans la version actuelle, le paramètre 3 offre moins de risques et est plus rentable).
Il n'y a que 2 entrées :
Risque par transaction : Il s'agit du montant que vous risquez pour chaque transaction. Pour chaque tranche de 1 000 $ de solde initial, saisissez 10 $ pour un risque faible. Vous pouvez également commencer avec 500 $ pour un risque moyen. Après quelques semaines de trading, vous pourrez augmenter le risque, par exemple à 20 $.
Paramètres : Il y a 5 paramètres. Vous devez en saisir un de 1 à 6. En cas de faible tendance, le paramètre 1 générera de bons profits, tandis que le paramètre 5 sera plus efficace en cas de forte tendance. Consultez ci-dessous les résultats de trading en direct pour différents paramètres et choisissez ceux que vous souhaitez utiliser. Un paramètre peut être utilisé pour un compte MT4. Si vous souhaitez utiliser les 5 paramètres, créez 5 comptes MT4, chacun avec un solde initial d'au moins 1 000 $, puis connectez l'EA à chaque compte MT4 et spécifiez les paramètres.
Effet de levier requis :
Cet EA peut être utilisé avec un effet de levier de 1:1, ce qui nécessite un solde initial plus élevé. Il est donc recommandé d'utiliser un effet de levier de 1:500 ou plus si vous souhaitez utiliser ce conseiller expert avec un solde initial de 500 $.
Paires :
Ce conseiller expert est configuré pour 7 paires. Ces 7 paires doivent être identiques à celles indiquées ci-dessous. Certains courtiers utilisent des caractères supplémentaires ; dans ce cas, le conseiller expert n'ouvrira aucun ordre pour cette paire. La plupart des courtiers Forex utilisent des noms de paires similaires à ceux-ci :
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD
Heure du serveur du courtier Forex :
La plupart des serveurs des courtiers Forex utilisant MT4 sont configurés sur le fuseau horaire EET. Il est recommandé d'utiliser un courtier avec un serveur EET pour de meilleures performances, mais le conseiller expert peut fonctionner avec n'importe quel courtier, quel que soit son fuseau horaire. Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux courtiers Forex utilisant le fuseau horaire EET.
Compte de surveillance en direct :
Connectez-vous à MT4 avec l'identifiant et le mot de passe ci-dessous pour vérifier vos transactions ou cliquez sur le lien FXBlue pour les consulter. Vous pouvez modifier votre mot de passe à tout moment ; consultez cette page pour obtenir le mot de passe le plus récent pour vous connecter à votre compte MT4.
Trading started from 22 October 2025.
Initial Balance : 1000 $
MT4 Server : CapitalPointTrading-Demo05
|Settings
|Risk Per Trade
|Login
|Password
|FxBlue Link
|1 month Profit (19 Oct-19 November)
|1
|20 $
| 55036613
|ForxAnalytics@2025
| Link1
|001.68 $
|2
|20 $
| 55036614
|ForxAnalytics@2025
| Link2
|019.89 $
|3
|20 $
| 55036615
|ForxAnalytics@2025
| Link3
|356.21 $
|4
|20 $
|55036616
|ForxAnalytics@2025
|Link4
|532.72 $
|5
|20 $
|55036617
|ForxAnalytics@2025
|Link5
|566.72 $
Conditions d'utilisation d'un VPS GRATUIT :
En vous inscrivant auprès de notre courtier partenaire via notre lien d'affiliation, vous bénéficierez de 3 mois de VPS gratuit et de mises à jour gratuites sur notre robot Forex. Suivez les étapes ci-dessous.
|
Step 1
|
Obtenez l'EA sur cette plateforme
|
Step 2
|
Visitez le lien ci-dessous et ouvrez un compte Forex en cliquant sur le lien de n'importe quel courtier Forex (si vous avez déjà un compte chez eux, utilisez une adresse e-mail différente pour créer un nouveau compte ; nous pouvons vérifier si vous vous inscrivez en cliquant sur notre lien d'affiliation).
|
Step 3
|
Créez un ou plusieurs comptes RÉELS et déposez 1000 $ ou plus sur chaque compte (MT4, compte standard, effet de levier de 1:500 ou plus).
|
Step 4
|
Veuillez envoyer les informations suivantes par Telegram ou message : Serveur MT4, Identifiant, Mot de passe.
Une fois ces informations recueillies, nous activerons le robot de trading forex sur votre compte via notre VPS avec des paramètres de faible risque (risque par transaction : 20 $, nombre de paramètres : 3). Vous pourrez ensuite suivre votre compte via l’application MT4 sur votre mobile. Nous vous informerons quelques jours avant l’expiration de votre VPS ; vous pourrez alors l’utiliser pour trader.
Recommandations :
Il est recommandé d'utiliser ce robot de trading sur 5 comptes MT4 différents, chacun doté de 1 000 $ et configuré avec 5 paramètres différents. En moyenne, chaque configuration génère 200 $ de profit mensuel, soit un total de 1 000 $ de profit mensuel avec les 5 comptes. Cela représente un excellent revenu passif. Si vous n'êtes pas encore convaincu, testez-le d'abord sur un compte démo.
Join Telegram Channel to get updates of this Robot : @ForxAnalytics
Telegram Support : @ForxAnalytics_Support
Subscribe Youtube to get details : https://www.youtube.com/@ForxAnalytics
bookmark our website for future : https://www.forxanalytics.com/
