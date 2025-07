Quick Trade Manager (fr)

Activez le mode de planification d'ordre au marché en maintenant les touches CTRL+SHIFT et en cliquant une fois sur le graphique. Dans ce mode, vous pouvez déplacer les niveaux SL/TP depuis le prix d'ouverture en maintenant CTRL . Le volume est automatiquement calculé en fonction du risque prédéfini. Les boutons Buy/Sell changent de couleur selon la position du SL, évitant les erreurs lors de l'ouverture d'ordre.

Ordre en attente

Activez le mode de planification d'ordre en attente en maintenant les touches CTRL+SHIFT et en double-cliquant sur le graphique. Une ligne indiquant le prix d'ouverture apparaît, ajustable en maintenant SHIFT. Les niveaux SL/TP peuvent être déplacés avec la touche CTRL. Le type d'ordre et le volume s'ajustent automatiquement selon la position du SL, et les couleurs des boutons changent en conséquence pour éviter les erreurs.