Wie funktioniert der Indikator der durchschnittlichen täglichen Reichweite?

Comprendre la volatilité du marché est la clé d'un trading Forex réussi, et la plage moyenne journalière (ADR) est l'un des indicateurs les plus importants.

Cependant, de nombreux outils comme l'ATR et l'ADR manquent souvent de précision pour une prise de décision en temps réel.

C'est pourquoi nous avons créé l'ADR Bar Indicator pour MT5 — un outil simple mais puissant qui donne aux traders une vision claire et en temps réel de la plage moyenne journalière.

L'indicateur fonctionne en deux modes :







Mode statique : calcule l'ADR à partir du prix d'ouverture du jour, avec des niveaux clairs à 50 % et 100 % comme référence.

Mode dynamique : calcule l'ADR à partir du plus haut et du plus bas du jour, offrant une perspective plus flexible et à jour sur le marché.





Un compteur intégré indique en temps réel le pourcentage de l'ADR déjà atteint — cela aide les traders à identifier les zones d'épuisement du marché et à prendre des décisions plus réfléchies pour entrer et sortir des positions.