- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
76 (98.70%)
Transacciones Irrentables:
1 (1.30%)
Mejor transacción:
2.02 USD
Peor transacción:
-0.86 USD
Beneficio Bruto:
49.60 USD (5 906 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.86 USD (85 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (39.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39.23 USD (62)
Ratio de Sharpe:
1.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.30%
Último trade:
15 minutos
Trades a la semana:
87
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
56.67
Transacciones Largas:
45 (58.44%)
Transacciones Cortas:
32 (41.56%)
Factor de Beneficio:
57.67
Beneficio Esperado:
0.63 USD
Beneficio medio:
0.65 USD
Pérdidas medias:
-0.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.86 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.86 USD (0.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.08% (0.86 USD)
De fondos:
5.88% (61.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|GBPAUD
|16
|EURJPY
|11
|USDCAD
|7
|USDCHF
|5
|GBPNZD
|4
|NZDCAD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|1
|USDCAD
|5
|USDCHF
|6
|GBPNZD
|5
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|5
|EURUSD
|5
|NZDUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|629
|GBPAUD
|807
|EURJPY
|122
|USDCAD
|691
|USDCHF
|487
|GBPNZD
|815
|NZDCAD
|299
|NZDJPY
|599
|AUDUSD
|479
|EURUSD
|490
|NZDUSD
|403
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.02 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 62
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +39.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
