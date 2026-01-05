- 자본
- 축소
트레이드:
52
이익 거래:
52 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
2.02 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
35.67 USD (4 460 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
52 (35.67 USD)
샤프 비율:
1.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.19%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
63
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
30 (57.69%)
숏(주식차입매도):
22 (42.31%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
0.69 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
월별 성장률:
3.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
2.53% (25.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|15
|XAUUSD
|10
|EURJPY
|6
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|3
|GBPNZD
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD
|5
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|0
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|4
|NZDUSD
|4
|EURUSD
|3
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD
|756
|XAUUSD
|428
|EURJPY
|73
|USDCAD
|393
|NZDCAD
|299
|NZDJPY
|599
|AUDUSD
|479
|GBPNZD
|617
|NZDUSD
|403
|EURUSD
|313
|USDCHF
|100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.02 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 52
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +35.67 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
52
100%
100%
n/a
0.69
USD
USD
3%
1:500