Signale / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 1d12 ENE2026
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 1d12 ENE2026

Francisco Contreras Manzano
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 1%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
14 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.01 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
10.87 USD (1 280 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (10.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.87 USD (14)
Sharpe Ratio:
1.25
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.65%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
52 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
12 (85.71%)
Short-Positionen:
2 (14.29%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.71% (17.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCAD 3
XAUUSD 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
USDCHF 1
NZDCAD 1
NZDJPY 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD 2
XAUUSD 1
EURJPY 0
GBPAUD 1
USDCHF 1
NZDCAD 1
NZDJPY 1
AUDUSD 2
NZDUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD 299
XAUUSD 49
EURJPY 24
GBPAUD 105
USDCHF 100
NZDCAD 101
NZDJPY 202
AUDUSD 200
NZDUSD 200
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.01 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Keine Bewertungen
2026.01.05 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 13:04
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
