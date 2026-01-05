- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
14 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.01 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
10.87 USD (1 280 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (10.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.87 USD (14)
Sharpe Ratio:
1.25
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.65%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
52 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
12 (85.71%)
Short-Positionen:
2 (14.29%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.71% (17.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|0
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|299
|XAUUSD
|49
|EURJPY
|24
|GBPAUD
|105
|USDCHF
|100
|NZDCAD
|101
|NZDJPY
|202
|AUDUSD
|200
|NZDUSD
|200
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.01 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
