- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.01 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
14.15 USD (1 681 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
16 (14.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.15 USD (16)
Indice di Sharpe:
1.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (87.50%)
Short Trade:
2 (12.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.74% (17.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|0
|GBPAUD
|1
|NZDJPY
|3
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|299
|XAUUSD
|49
|EURJPY
|24
|GBPAUD
|105
|NZDJPY
|403
|USDCHF
|100
|NZDCAD
|101
|AUDUSD
|200
|NZDUSD
|200
|EURUSD
|200
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.01 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +14.15 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
