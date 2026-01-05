- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.27 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
4.33 USD (522 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (4.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.33 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.65%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
0.54 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.72% (7.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|3
|GBPAUD
|2
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|2
|GBPAUD
|1
|XAUUSD
|0
|EURJPY
|0
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|299
|GBPAUD
|105
|XAUUSD
|9
|EURJPY
|9
|USDCHF
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.27 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +4.33 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
8
100%
100%
n/a
0.54
USD
USD
1%
1:500