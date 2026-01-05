СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 1d12 ENE2026
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 1d12 ENE2026

Francisco Contreras Manzano
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.27 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
4.33 USD (522 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (4.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.33 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.65%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
0.54 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.72% (7.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 3
GBPAUD 2
XAUUSD 1
EURJPY 1
USDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 2
GBPAUD 1
XAUUSD 0
EURJPY 0
USDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 299
GBPAUD 105
XAUUSD 9
EURJPY 9
USDCHF 100
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.27 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +4.33 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 13:04
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Proyecto TITAN 1d12 ENE2026
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
8
100%
100%
n/a
0.54
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.