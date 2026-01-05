- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
14 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.01 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
10.87 USD (1 280 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (10.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.87 USD (14)
Índice de Sharpe:
1.25
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.65%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
12 (85.71%)
Negociações curtas:
2 (14.29%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
0.78 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.48% (14.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|0
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|299
|XAUUSD
|49
|EURJPY
|24
|GBPAUD
|105
|USDCHF
|100
|NZDCAD
|101
|NZDJPY
|202
|AUDUSD
|200
|NZDUSD
|200
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.01 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +10.87 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
