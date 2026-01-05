- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
17 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.01 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
14.52 USD (1 734 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
17 (14.52 USD)
最大连续盈利:
14.52 USD (17)
夏普比率:
1.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.65%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.00
长期交易:
15 (88.24%)
短期交易:
2 (11.76%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
0.85 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.74% (17.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|0
|NZDJPY
|3
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|158
|USDCAD
|299
|XAUUSD
|49
|EURJPY
|24
|NZDJPY
|403
|USDCHF
|100
|NZDCAD
|101
|AUDUSD
|200
|NZDUSD
|200
|EURUSD
|200
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.01 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +14.52 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
17
100%
100%
n/a
0.85
USD
USD
2%
1:500