SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Quiet Gainer
Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Gold Quiet Gainer

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 6%
Tickmill-Live04
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
417
Transacciones Rentables:
358 (85.85%)
Transacciones Irrentables:
59 (14.15%)
Mejor transacción:
242.64 USD
Peor transacción:
-341.64 USD
Beneficio Bruto:
2 113.38 USD (47 247 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 752.09 USD (37 949 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (57.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
360.90 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
28.08%
Carga máxima del depósito:
20.74%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
417
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
0.25
Transacciones Largas:
417 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.87 USD
Beneficio medio:
5.90 USD
Pérdidas medias:
-29.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 408.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 408.85 USD (7)
Crecimiento al mes:
5.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
856.59 USD
Máxima:
1 427.23 USD (20.08%)
Reducción relativa:
De balance:
20.08% (1 427.23 USD)
De fondos:
5.66% (321.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 361
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 9.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +242.64 USD
Peor transacción: -342 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +57.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 408.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
otros 19...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Multi EA Money Management System.

To maximize potential profits with high trading activity.

Trading Gold Only.

Daily target 5%.

Let’s make some money

Good luck.

 

Telegram

https://t.me/Iraqi_Forex_Trader

 

WhatsApp

009647704236509

 

استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع

عن طريق روبوت الي

يورو دولار و باوند دولار

هدف يومي بحدود 5%

من 20 الى 50 صفقة يوميا

 

التوفيق للجميع


No hay comentarios
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 20:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 15:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Quiet Gainer
30 USD al mes
6%
0
0
USD
6.9K
USD
1
100%
417
85%
28%
1.20
0.87
USD
20%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.