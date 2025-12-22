- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
417
Transacciones Rentables:
358 (85.85%)
Transacciones Irrentables:
59 (14.15%)
Mejor transacción:
242.64 USD
Peor transacción:
-341.64 USD
Beneficio Bruto:
2 113.38 USD (47 247 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 752.09 USD (37 949 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (57.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
360.90 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
28.08%
Carga máxima del depósito:
20.74%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
417
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
0.25
Transacciones Largas:
417 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.87 USD
Beneficio medio:
5.90 USD
Pérdidas medias:
-29.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 408.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 408.85 USD (7)
Crecimiento al mes:
5.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
856.59 USD
Máxima:
1 427.23 USD (20.08%)
Reducción relativa:
De balance:
20.08% (1 427.23 USD)
De fondos:
5.66% (321.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|361
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +242.64 USD
Peor transacción: -342 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +57.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 408.85 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
otros 19...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
