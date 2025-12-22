- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
417
利益トレード:
358 (85.85%)
損失トレード:
59 (14.15%)
ベストトレード:
242.64 USD
最悪のトレード:
-341.64 USD
総利益:
2 113.38 USD (47 247 pips)
総損失:
-1 752.09 USD (37 949 pips)
最大連続の勝ち:
42 (57.85 USD)
最大連続利益:
360.90 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
28.08%
最大入金額:
20.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
417
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
0.25
長いトレード:
417 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
5.90 USD
平均損失:
-29.70 USD
最大連続の負け:
7 (-1 408.85 USD)
最大連続損失:
-1 408.85 USD (7)
月間成長:
5.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
856.59 USD
最大の:
1 427.23 USD (20.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.08% (1 427.23 USD)
エクイティによる:
5.66% (321.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|361
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +242.64 USD
最悪のトレード: -342 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +57.85 USD
最大連続損失: -1 408.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
19 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
1
100%
417
85%
28%
1.20
0.87
USD
USD
20%
1:500