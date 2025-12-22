- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
269
盈利交易:
234 (86.98%)
亏损交易:
35 (13.01%)
最好交易:
200.52 USD
最差交易:
-341.64 USD
毛利:
1 052.82 USD (28 040 pips)
毛利亏损:
-1 633.03 USD (29 838 pips)
最大连续赢利:
42 (57.85 USD)
最大连续盈利:
273.04 USD (21)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
20.66%
最大入金加载:
13.41%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
270
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.41
长期交易:
269 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-2.16 USD
平均利润:
4.50 USD
平均损失:
-46.66 USD
最大连续失误:
7 (-1 408.85 USD)
最大连续亏损:
-1 408.85 USD (7)
每月增长:
-8.88%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
856.59 USD
最大值:
1 427.23 USD (20.08%)
相对跌幅:
结余:
20.08% (1 427.23 USD)
净值:
5.66% (321.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|269
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-580
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200.52 USD
最差交易: -342 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +57.85 USD
最大连续亏损: -1 408.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-9%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
1
100%
269
86%
21%
0.64
-2.16
USD
USD
20%
1:500