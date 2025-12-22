СигналыРазделы
Gold Quiet Gainer
Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Gold Quiet Gainer

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -9%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
269
Прибыльных трейдов:
234 (86.98%)
Убыточных трейдов:
35 (13.01%)
Лучший трейд:
200.52 USD
Худший трейд:
-341.64 USD
Общая прибыль:
1 052.82 USD (28 040 pips)
Общий убыток:
-1 633.03 USD (29 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (57.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
273.04 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
29.35%
Макс. загрузка депозита:
13.41%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
269
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
269 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-2.16 USD
Средняя прибыль:
4.50 USD
Средний убыток:
-46.66 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 408.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 408.85 USD (7)
Прирост в месяц:
-8.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
856.59 USD
Максимальная:
1 427.23 USD (20.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.08% (1 427.23 USD)
По эквити:
5.66% (321.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 269
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -580
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +200.52 USD
Худший трейд: -342 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +57.85 USD
Макс. убыток в серии: -1 408.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Multi EA Money Management System.

To maximize potential profits with high trading activity.

Trading Gold Only.

Daily target 5%.

Let’s make some money

Good luck.

 

Telegram

https://t.me/Iraqi_Forex_Trader

 

WhatsApp

009647704236509

 

استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع

عن طريق روبوت الي

يورو دولار و باوند دولار

هدف يومي بحدود 5%

من 20 الى 50 صفقة يوميا

 

التوفيق للجميع


Нет отзывов
