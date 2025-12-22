- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
269
Прибыльных трейдов:
234 (86.98%)
Убыточных трейдов:
35 (13.01%)
Лучший трейд:
200.52 USD
Худший трейд:
-341.64 USD
Общая прибыль:
1 052.82 USD (28 040 pips)
Общий убыток:
-1 633.03 USD (29 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (57.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
273.04 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
29.35%
Макс. загрузка депозита:
13.41%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
269
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
269 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-2.16 USD
Средняя прибыль:
4.50 USD
Средний убыток:
-46.66 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 408.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 408.85 USD (7)
Прирост в месяц:
-8.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
856.59 USD
Максимальная:
1 427.23 USD (20.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.08% (1 427.23 USD)
По эквити:
5.66% (321.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|269
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-580
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +200.52 USD
Худший трейд: -342 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +57.85 USD
Макс. убыток в серии: -1 408.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
еще 19...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
1
100%
269
86%
29%
0.64
-2.16
USD
USD
20%
1:500